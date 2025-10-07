Von Beethoven bis Beatbox

Ein Konzert mit Beatboxer und klassischem Orchester - Kraftvolle Bässe, coole Sounds, schräge Geräusche: die Beatboxer können alles das, und dies oftmals gleichzeitig!

Auch wenn Beatboxer ein ganzes Orchester imitieren können, es geht nichts über die kreative Energie, die entsteht, wenn sich zwei höchst unterschiedliche Klangsprachen gegenseitig inspirieren und miteinander verschmelzen. Genau das wird in diesem Konzert passieren: ein musikalisches Experiment, das klassische Orchestermusik mit einer faszinierenden Kunstform aus der urbanen Subkultur verbindet. Dabei reicht das Programm von Beethoven, über Brahms, Rossini und Jenkins bis hin zu Einaudi und den Imagine Dragons.

Das Tiroler Symphonieorchester schaut immer wieder über den Tellerrand der klassischen Musik hinaus und holt sich Musiker:innen aus anderen Genres zum gemeinsamen Experimentieren und Musizieren. Die beiden jungen, aufstrebenden Tiroler Beatboxer Samuel Plieger und Paul Pichler sind gefeierte Meister ihres Fachs – eine für beide Seiten gleichermaßen inspirierende Begegnung!

Dieses Konzert wird ausdrücklich auch für Schulklassen ab der 9. Schulstufe empfohlen.