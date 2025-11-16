Spaghetti, Crocodile und Popcorn!

So haben Sie die Blockflöte wahrscheinlich noch nie gehört: Gabor Vosteen ist ein klassisch ausgebildeter Blockflötist und Komiker. Mit dieser einzigartigen Kombination aus Musik, Poesie und Comedy bestreitet er ein Konzert zusammen mit dem TSOI, das gänzlich ohne Sprache auskommt.

Ein Programm, das Sie und Ihre Familie garantiert zum Lachen und zum Staunen bringen wird, spätestens dann, wenn Gabor Vosteen fünf Blockflöten gleichzeitig spielt!

Nach Stationen u. a. beim Circus Roncalli, in der Elbphilharmonie Hamburg und im Wiener Konzerthaus, kommt Gabor Vosteen mit einem seiner Programme nun auch nach Innsbruck.