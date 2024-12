Schuberts Kleinode - Kristian Bezuidenhout – Hammerklavier

Kristian Bezuidenhout gehört zu den wichtigsten Interpreten verschiedener Tasteninstrumente, insbesondere Hammerklavieren. Seine Einspielungen von Werken aus der Klassik und Romantik, u.a. Mozart, Beethoven, Mendelssohn und Schubert, sind vielbeachtet, was auch schon innerhalb von musik+ zu erleben war. Nach langer Zeit ist er wieder Gast und widmet sich Franz Schubert als Meister der Miniatur.

Neben den großen Sonaten schrieb Schubert unzählige Ländler, Walzer, Menuette, Fantasien und andere Einzelsätze. Unglaublich ist die musikalische Klarheit in dieser Kürze, keine Note zu viel, keine zu wenig. An diesem Abend stellt Ihnen Kristian Bezuidenhout einige dieser Kleinode – von den Anfängen, dem frühesten erhaltenen Klavierstück des 14-Jährigen, bis hin zu einem wenige Monate vor seinem Tod entstandenen Allegretto-Satz – vor. Als Herzstück des Abends erklingt am historischen Graf-Flügel die Es-Dur-Sonate D 568.

Kristian Bezuidenhout – Hammerklavier (Graf)