Alois Mühlbacher & Quartett Sonare - Music for a while

2025 gibt Alois Mühlbacher sein Debüt an der Mailänder Scala.
Die Musiker des Streichquartetts Sonare Peter Gillmayr (1. Violine), Kathrin Lenzenweger (Violine), Christoph Lenz (Viola) und Judith Bik (Violoncello) sind Mitglieder der renommierten „Österreichischen Salonisten“ und weiterer hochkarätiger Ensembles.
In „Music for a while“ spannen der Sänger sowie die Streicherinnen und Streicher im wahrsten Sinn des Wortes einen stilsicheren Bogen von der Barockzeit zur Moderne, von Georg Friedrich Händel über Schubert bis zu Duke Ellington oder Queen. Das Ensemble intoniert eine Reihe von klassischen und modernen Glanzstücken wie „Vedrò con mio diletto“ von Antonio Vivaldi, das unsterbliche „Ave Maria“ von Franz Schubert sowie „Over the Rainbow“ aus „Der Zauberer von Oz“, Richard Rodgers „My funny Valentine“ oder den Queen-Hit „I want to break free“.
Die fantastisch eingespielte Formation entführt das Publikum mit viel Leidenschaft, Empathie und Verve in eine andere Klangwelt voll großer musiktheatralischer Momente.
Alois Mühlbacher Countertenor
Peter Gillmayr 1. Violine
Kathrin Lenzenweger Violine
Christoph Lenz Viola
Judith Bik Violincello
|September 2025
|Do. 25. Sept. 2025
20:00 Uhr
