Proschat Madani & Silver-Garburg Klavierduo - Sindbads Reisen

Mit dem Sinnbild orientalischer Erzählkunst, den Geschichten aus Tausendundeiner Nacht, verführen Proschat Madani und das Silver-Garburg Klavierduo in den prachtvollen Orient: Jede Nacht umgarnt die junge Scheherazade den blutrünstigen König mit immer neuen Erzählungen, um den Morgen nicht mit dem Tod bezahlen zu müssen.

Madani nimmt diesen Erzählfaden gekonnt auf und spinnt daraus betörendes Seemannsgarn, wenn sie von den märchenhaften Abenteuern des Seefahrers Sindbad erzählt.

An diesem dichten Netz der Geschichten weben auch Sivan Silver und Gil Garburg weiter, die mit der sinfonischen Dichtung Scheherazade Nikolai Rimski-Korsakows in der originalen vierhändigen Fassung für Klavier Madani in die Welt der Basare und Karawansereien, der schiffbrüchigen Seefahrer und fantastischen Zauberwesen begleiten.

Mit Proschat Madani & Silver-Garburg Klavierduo