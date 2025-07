Heinz Marecek - Das ist ein Theater!

Das Theater hat das Komische in vielfältiger Form entwickelt, und die vermutlich köstlichste davon ist die unfreiwillige Komik. Manchmal hat man die Bretter, die die Welt bedeuten, eben vor dem Kopf und nicht unter den Füßen, über die man auch aus geringer Fallhöhe oft tief stolpern kann. Und was des einen Leid, ist hier des anderen Freud an den zur Schau gestellten Eskapaden!

Tauchen Sie ein in die skurrile Welt des Theaters mit Schauspieler und Regisseur Heinz Marecek. Er schöpft für sein Programm aus 60 Jahren Erfahrung vor und hinter der Bühne, die den Stoff für eine Sammlung amüsanter Geschichten bilden und erzählt von kleinen Missgeschicken und großen Katastrophen - auf der Bühne, hinter den Kulissen, im Souffleurkasten und in den Garderoben. Marecek beweist als Erzähler, was ihn als Schauspieler zum Publikumsliebling gemacht hat: einen unfehlbaren Sinn für launigen Humor und die treffsichere Pointe. Anekdoten rund ums Theater garantieren bühnenreife Geschichten - von Nestroy bis Peymann, von Qualtinger bis Karajan, von Rühmann bis Ustinov und von Wien bis Hollywood garantieren bühnenreife Geschichten - Lachen ohne Ende ist dabei vorprogrammiert!