L´Orfeo und Wave-Quartet

Faszinierende Klangsprache - Seiner großen Leidenschaft für die Musik des Barock folgend, wollte der weltweit renommierte Marimba-Spieler Bogdan Bacanu Johann Sebastian Bachs Konzerte für zwei Cembali auch für Marimba spielbar machen und suchte sich mit Christoph Sietzen, einem der gefragtesten Schlagwerk-Solisten unserer Zeit, Emiko Uchiyama, Gewinnerin mehrerer internationaler Marimba Wettbewerben, sowie Nico Gerstmayer, Schlagwerker im Bruckner Orchester Linz, drei hochkarätige Kolleg*innen, um als „Wave Quartet“ aufzutreten.

Makellos in ihrer Technik und im Ensemblespiel gelingt es Ihnen immer wieder, alte Hörgewohnheiten aufzubrechen und Bekanntes völlig neu und interessant erklingen zu lassen. So auch bei ihrem Bach-Album, das bei Sony Classical erschienen ist. Mit dem L‘Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg haben sie Cembalokonzerte von J.S. Bach in einem eigenen neuen Arrangement für Marimba-Ensemble und Orchester eingespielt, welches die populären Konzerte erfrischend leicht und modern erklingen lässt. Das L´Orfeo Barockorchester zählt seit seiner Gründung im Jahr 1996 zu den führenden historischen Klangkörpern des Landes und wird die Cembalokonzerte mit weiteren Werken von Antonio Vivaldi und G.F. Händel ergänzen und auch einen Bogen zur zeitgenössischen Musik schlagen. Der historische Klangkörper in Verbindung mit Marimba verspricht eine faszinierende Klangsprache in der intimen Atmosphäre der Franziskanerkirche.

Orchester: L´Orfeo Barockorchester

Leitung: Michi Gaigg

Quartett: The Wave Quartet

Leitung: Christoph Sietzen

Werke u.a. von: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, Gaspard Le Roux