Some Secrets on Photography - Was Sie noch nicht über die Fotografie wussten


Francisco Carolinum Linz
6. März bis 12. Juli 2026
Als 1826 die erste Fotografie auf einer mit Asphalt beschichteten Zinn­platte acht Stunden lang belichtet wurde, konnte sich niemand vorstellen, wie selbst­verständlich die Fotografie für uns einmal sein würde. Und obwohl wir längt im postfotografischen Zeitalter angekommen sind, begleitet uns die leise Ahnung, dass noch nicht alle Geheimnisse rund um die Fotografie enthüllt sind.

Sechs KünstlerInnen nehmen die Spuren solcher potenzieller Geheimnisse auf: Pascal Petignat + Martin Scholz suchen nach Chemie­flecken im Haus des Erfinders der Fotografie Nicéphore Niépce, Peter Schreiner entlockt einer nüchternen Instructional Photography verborgene Details, Gregor Schmoll enthüllt das Atelier als leeres Behältnis, das mit Arbeiten aufgefüllt wird, Isabelle le Minh setzt übersehene Details der Fotografie- und Apparate­geschichte in Szene und Sebastian Riemer legt schließlich das Ende der analogen Fotografie in ausrangierten Materialien frei.

Sie alle erzählen Geschichten über die Fotografie und beleuchten Unbekanntes. Die gezeigten Arbeiten selbst sind nicht immer Fotografien, aber auf eine intelligente, schöne und humorvolle Art Werke über ein Medium, dessen 200. Geburtstag wir feiern.

Kuratorin: Ruth Horak

Führungen
Themenführung Fotografie: ewa partum / Annegret Soltau / Georg Petermichl / Some Secrets On Photography
So, 15.03.26, 16:00
Fr, 08.05.26, 16:00
So, 21.06.26, 16:00

Kuratorinnenführung mit Ruth Horak *
Fr, 24.04.26, 16:00

Details zur Spielstätte:
Francisco Carolinum Linz
Museumstraße 14, A-4020 Linz

