Matěj Brouček will eigentlich nur eines: seine Ruhe. Die Welt da draußen ist ihm zu laut, zu kompliziert, zu anstrengend. Doch das Leben hat anderes mit ihm vor. Rücksichtslos wird er aus seiner Komfortzone gerissen – erst wird er auf den Mond, dann zurück ins Prag des 15. Jahrhunderts katapultiert, ein wilder, surrealer Trip durch groteske Gesellschaften, skurrile Prüfungen und eine Vergangenheit, die ihm fremd erscheint.

Leoš Janáček schuf mit Die Ausflüge des Herrn Brouček eine Oper von beißender Komik und absurdem Witz – eine schonungslose Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, moralische Trägheit und die ewige menschliche Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen. Doch Janáčeks Kritik ist niemals zynisch. Wie Mozart begegnet er den Menschen mit feiner Ironie und großer Empathie. Mit virtuoser Leichtigkeit sowie einer farb- und nuancenreichen Tonsprache balanciert er zwischen Ironie und Ernst, Walzerseligkeit und Pathos – und verleiht seiner Musik dabei eine zutiefst menschliche Dimension.

Zu einer Zeit, in der sich Gesellschaften zunehmend voneinander abschotten, wirkt Broučeks Reise heute aktueller denn je. Der US-amerikanische Regisseur Yuval Sharon – inspiriert vom Dadaismus und absurdem Theater – bringt Janáčeks selten gespielte Oper in einer ebenso mutigen wie bildgewaltigen Inszenierung auf die Bühne. Visuell fesselnd, musikalisch lebendig und theatralisch gewagt, ist Janáčeks originelle Oper ein satirisches Meisterwerk von existentieller Tiefe.