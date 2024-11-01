Leoš Janáček schuf mit Die Ausflüge des Herrn Brouček eine Oper von beißender Komik und absurdem Witz – eine schonungslose Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, moralische Trägheit und die ewige menschliche Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen. Doch Janáčeks Kritik ist niemals zynisch. Wie Mozart begegnet er den Menschen mit feiner Ironie und großer Empathie. Mit virtuoser Leichtigkeit sowie einer farb- und nuancenreichen Tonsprache balanciert er zwischen Ironie und Ernst, Walzerseligkeit und Pathos – und verleiht seiner Musik dabei eine zutiefst menschliche Dimension.
Zu einer Zeit, in der sich Gesellschaften zunehmend voneinander abschotten, wirkt Broučeks Reise heute aktueller denn je. Der US-amerikanische Regisseur Yuval Sharon – inspiriert vom Dadaismus und absurdem Theater – bringt Janáčeks selten gespielte Oper in einer ebenso mutigen wie bildgewaltigen Inszenierung auf die Bühne. Visuell fesselnd, musikalisch lebendig und theatralisch gewagt, ist Janáčeks originelle Oper ein satirisches Meisterwerk von existentieller Tiefe.
|Juli 2026
|Do. 23. Juli 2026
19:30 Uhr
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|So. 26. Juli 2026
11:00 Uhr
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|August 2026
|Mo. 3. Aug. 2026
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