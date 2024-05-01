Uraufführung - In Zukunft wird unsere natürliche Welt zunehmend durch Technologien, virtuelle Realitäten und digitalen Ablenkungen beherrscht werden. Pflanzen werden in Laboratorien gezüchtet, Medizin lässt physische und psychische Schmerzen verschwinden, Zuneigung wird durch Algorithmen simuliert und globale Krisen lassen uns mental abstumpfen.

Diese futuristisch anmutende Vision einer fundamental veränderten Realität ist nicht weit weg von der Gegenwart. Wenn das unmittelbare menschliche Empfinden verblasst, welche Bedeutung wird menschliches Leiden künftig noch haben?

Passion of the Common Man greift die Struktur von Bachs Passionen auf und überführt sie in die nahe Zukunft. Für vier Solist:innen, Chor und Kammerorchester komponiert, verhandelt das weltliche Oratorium das Bedürfnis nach Empathie in einer futuristischen Welt. Die Musik stammt vom isländischen Komponisten Daníel Bjarnason, der mit seinem ausdrucksstarken Stil zwischen Orchesterklang und elektronischer Klangsprache fesselt. Das Libretto schrieb der kanadische Pulitzer-Preisträger Royce Vavrek, einer der gefragtesten Autoren für zeitgenössisches Musiktheater. Netia Jones, stellvertretende Leiterin der Oper an der Royal Opera in London, gestaltet die Werkstattbühne als immersiven Raum, in dem Musik, Licht und Video zu einem vielschichtigen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Die legendäre Mezzosopranistin Anne Sofie von Otter übernimmt eine zentrale Rolle, die Gesang und Sprache verbindet und das traditionelle Bild des Evangelisten neu interpretiert. Passion of the Common Man ist ein Werk, das die existenziellen Fragen unserer Zeit stellt und das Publikum mit einer eindringlichen, klanggewaltigen Reflexion über Menschlichkeit konfrontiert.