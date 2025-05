Wiener Abend - Ehrbar Chamber Music Society

Die Ehrbar Chamber Music Society (ECMS), das sind die Pianistin Biliana Tzinlikova, die Violinistin Klara Flieder und der Cellist Christophe Pantillon. Sie schöpfen in ihrer Erfahrung als Kammermusiker:innen und ihrer jahrelangen musikalischen Zusammenarbeit alle drei aus dem Vollen. Für die laufende Saison haben sie ein Programm zusammengestellt, das vielfältig ist in der Wahl der musikalischen Stilrichtungen.

Aber auch sehr verschiedene Kammermusikbesetzungen und in der Einbeziehung prominenter sowie auch sehr junger Gäste ist. Mittelpunkt der Konzertreihe ist das große Standard-Repertoire der Klavierkammermusik. Rund um dieses an sich schon überaus reichhaltige Zentrum wird Kammermusik-Literatur geboten, die zu den jeweils ausgewählten Werken in thematischem oder historischem Zusammenhang steht. Auch heuer begleitet das große Anliegen der ECMS, jungen Künstler:innen ein Podium zu bieten, den Zyklus: Hochkarätige Musiker:innen aus dem großen Kolleg:innen- und Freundeskreis der drei Kern-Mitglieder der ECMS gestalten als Gäste die Konzerte mit.

Ehrbar Chamber Music Society

Biliana Tzinlikova Klavier

Klara Flieder Violine

Christophe Pantillon Cello

Christoph Zimper Klarinette

Programm

Johannes Brahms

Trio für Klarinette, Violoncello und Klavier in a-moll, Op. 114

1. Allegro

2. Adagio

3. Andantino grazioso

4. Allegro

Ludwig van Beethoven

Klaviertrio Op. 1, Nr. 2 in G-Dur

1. Adagio – Allegro vivace

2. Largo con espressione

3. Scherzo. Allegro

4. Finale. Presto

– Pause –

Walter Rabl

Quartett in Es-Dur für Klarinette, Violine, Violoncello und Klavier, Op. 1

1. Allegro moderato

2. Adagio molto

3. Andantino un poco mosso

4. Allegro con brio