Französischer Charme trifft auf den dramatischen Herzschmerz der italienischen Oper, polnische Volksmusik inspirierte Telemann ebenso wie die Natur oder wie das Nacherzählen bekannter Geschichten – und immer wieder offenbart sich seine humorvolle, bisweilen komische Seite: wenn er Vögel zwitschern, einen Harlekin herumspringen, Don Quichotte gegen die Windmühlen reiten oder einen Hypochonder wehleidig jammern lässt.
Mit Telemanns Wunderkammer tauchen Il Pomo d’Oro und der Blockflötist Max Volbers in diesen facettenreichen Kosmos ein. Sie kombinieren Meisterwerke Telemanns, darunter seine große a-moll Suite, mit selten gespielten Werken, einer tragikomischen Pasticcio-Suite und eigenen Bearbeitungen von Melodien, die er auf seinen Reisen niederschrieb – gewürzt mit italienischer Grandezza, französischer Noblesse und einer kräftigen Prise Telemann‘schen Humors. Mit Il Pomo d´Oro debütiert eines der bedeutendsten Barockensembles Europas in St. Pölten.
Ensemble: Il Pomo d´Oro
Blockflöte & Leitung: Max Volbers
Werke von: Georg Philipp Telemann
|Juni 2026
|Mi. 17. Juni 2026
19:30 Uhr
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