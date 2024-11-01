David Krakauer und Moritz Weiß & Styrian Klezmore Pocket Band: New York meets „the Haymish“

Weltstar David Krakauer aus New York eröffnet das Festival mit Moritz Weiß und anderen hervorragenden Musikern aus Österreich. Er ist zugleich Doyen der Klezmer-Musik und ihr Revolutionär. Seit 40 Jahren steht der Klarinettist und Bandleader David Krakauer an der Spitze der Weiterentwicklung der Musik aus dem Schtetl. Mit Partnern wie dem Kronos Quartet, dem Funk-Posaunisten Fred Wesley oder Rapper Socalled hat er neue Maßstäbe gesetzt.

In Moritz Weiß und seiner Band trifft er auf haymische (heimische) Gleichgesinnte: Ein Album des Moritz Weiß Klezmer Trio & Friends heißt treffend Klezmer Explosion (2020). Erwarten wir nicht weniger als eine musikalische, friedliche Explosion beim Zusammentreffen der Top-Musiker von beiderseits des Atlantiks!

David Krakauer, geboren 1956 in New York, wurde 1988 Mitglied der legendären Band The Klezmatics. Seit 1996 ist er mit seiner eigenen Formation Klezmer Madness! weltweit gefragt, wie auch mit vielfältigen, bahnbrechenden Solo-Projekten, in Auftritten mit renommierten Orchestern und in Meisterkursen.

Moritz Weiß, geboren 1996 in Fürstenfeld, kann als ein führender Klezmer-Musiker der jüngeren Generation gelten. Außerdem organisiert er den Orchester- und Kulturverein Styrian Klezmore und das Friling Festival.