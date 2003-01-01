David Krakauer & Kathleen Tagg: Vom Bewahren der Flamme

Jenseits von Tradition: Eine Klangwelt aus Klarinette und Klavier - Der weltbekannte Klarinettist aus New York und die Pianistin und Komponistin aus Südafrika begegnen einander in einem einzigartigen Klangkosmos. Einzigartig! Dieses Wort gilt für die Qualitäten beider Duo-Partner. Der singuläre Ton und die Intensität des Ausnahme-Klarinettisten David Krakauer trifft auf die Kompositionstechnik und stilistische Breite der Pianistin Kathleen Tagg.

Sie verwandelt ihr Klavier in eine Harfe, eine Zither, eine Trommel, ein Cello… Krakauer bringt erweiterte Spieltechniken auf der Klarinette ein, Zirkularatmung, Improvisation. Ihr gemeinsames Musizieren thematisiert das Mensch-Sein: Identität, Kommunikation, Verbindungen zwischen Kulturen und Traditionen – aus denen sie schöpfen, von denen sie sich aber nicht einschränken lassen.

Kathleen Tagg, geboren in Südafrika, ist mehrfach ausgezeichnete Pianistin, Komponistin und Klangforscherin. Ihre Musik verbindet akustische und elektronische Klänge, Samples und erweiterte Spieltechniken. Konzerte auf vier Kontinenten, unter anderem in der Carnegie Hall, im Pariser Théâtre du Châtelet oder im Pierre Boulez Saal Berlin. Seit 2012 Zusammenarbeit mit David Krakauer (siehe 29.5.), Konzertprogramme („Keepers of the Flames“), Filmmusik und CD-Aufnahmen („Breath and Hammer“, 2020; „Mazel Tov Cocktail Party“, 2022).