Aliosha Biz - Biz‘ Best ’n’ Beats

Uraufführung - Zum Festival-Finale zieht Aliosha Biz alle Register seines Könnens – und Bilanz über dreieinhalb Jahrzehnte in Österreich: 1970 in Moskau geboren, seit 1989 in Österreich, kongenialer Partner in Bands wie Dobrek Bistro, Primgeiger im Gentlemen Music Club, Tausendsassa an der Violine, DJ und nie versiegender Geschichtenerzähler, der zuletzt eine erfolgreiche Kabarettkarriere gestartet hat („Der Fiddler ohne Ruf", „Ortstaxe“).

Aliosha Biz geigt, unterhält und legt auf – am Abschlussabend Bühne frei für den „Pawlatschen-Paganini, Pyromanen auf der Geige und Moskauer Filialleiter des Wiener Schmähs“ (Richard Schuberth). Let’s Biz! Aliosha Biz: Geige, Worte, Samples und Beats