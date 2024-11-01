LINZER KLANGWOLKE 26
präsentiert von SPARKASSE OÖ und LINZ AG
ATTheENDLinz
Ein Projekt über Klang, Stadt und das, was bleibt
von Felix Breisach
Was bleibt am Ende? Ein Geräusch, ein Echo, ein Gefühl – oder nur Stille?
Eine Nachdenklichkeit
ATTheENDLinz ist ein poetisch-musikalisches und zugleich experimentelles Erlebnis, das sich mit der Stadt Linz auseinandersetzt. Ein sinnliches Erlebnis von Klang, Raum, Empathie, Furcht, Zuversicht und Hoffnung.
Die Linzer Klangwolke 26 versteht sich als künstlerische Reflexion über drängende Fragen unserer Zeit: Gesellschaft, Umwelt, Krieg, Frieden. Ausgangspunkt ist eine radikale, fiktionale Setzung: Setzung: der gedachte Untergang als Initialzündung für einen Neuanfang. Zu guter Letzt, kommen Sie nach Linz: ATTheENDLinz!
Freier Eintritt!
|September 2026
|Sa. 12. Sept. 2026
20:30 Uhr
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