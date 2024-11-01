Freier Eintritt! - Die größte und spektakulärste Open-Air-Inszenierung Europas im öffentlichen Raum, ein echtes Linzer Wahrzeichen, das bisher mehr als vier Millionen Menschen in ihren Bann gezogen hat.

LINZER KLANGWOLKE 26

präsentiert von SPARKASSE OÖ und LINZ AG

ATTheENDLinz

Ein Projekt über Klang, Stadt und das, was bleibt

von Felix Breisach

Was bleibt am Ende? Ein Geräusch, ein Echo, ein Gefühl – oder nur Stille?

Eine Nachdenklichkeit

ATTheENDLinz ist ein poetisch-musikalisches und zugleich experimentelles Erlebnis, das sich mit der Stadt Linz auseinandersetzt. Ein sinnliches Erlebnis von Klang, Raum, Empathie, Furcht, Zuversicht und Hoffnung.

Die Linzer Klangwolke 26 versteht sich als künstlerische Reflexion über drängende Fragen unserer Zeit: Gesellschaft, Umwelt, Krieg, Frieden. Ausgangspunkt ist eine radikale, fiktionale Setzung: Setzung: der gedachte Untergang als Initialzündung für einen Neuanfang. Zu guter Letzt, kommen Sie nach Linz: ATTheENDLinz!

Freier Eintritt!