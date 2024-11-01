Linzer Klangwolke 26


Linzer Klangwolke

Linzer Klangwolke 26

Donaupark Linz
12. Sept. 2026
Freier Eintritt! - Die größte und spektakulärste Open-Air-Inszenierung Europas im öffentlichen Raum, ein echtes Linzer Wahrzeichen, das bisher mehr als vier Millionen Menschen in ihren Bann gezogen hat.

LINZER KLANGWOLKE 26
präsentiert von SPARKASSE OÖ und LINZ AG

ATTheENDLinz

Ein Projekt über Klang, Stadt und das, was bleibt
von Felix Breisach

Was bleibt am Ende? Ein Geräusch, ein Echo, ein Gefühl – oder nur Stille?
Eine Nachdenklichkeit

ATTheENDLinz ist ein poetisch-musikalisches und zugleich experimentelles Erlebnis, das sich mit der Stadt Linz auseinandersetzt. Ein sinnliches Erlebnis von Klang, Raum, Empathie, Furcht, Zuversicht und Hoffnung.

Die Linzer Klangwolke 26 versteht sich als künstlerische Reflexion über drängende Fragen unserer Zeit: Gesellschaft, Umwelt, Krieg, Frieden. Ausgangspunkt ist eine radikale, fiktionale Setzung: Setzung: der gedachte Untergang als Initialzündung für einen Neuanfang. Zu guter Letzt, kommen Sie nach Linz: ATTheENDLinz!

Freier Eintritt!

Details zur Spielstätte:
Donaupark Linz
Ernst-Koref-Promenade, A-4020 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Linzer Klangwolke

Termine: Linzer Klangwolke 26 - Donaupark Linz

September 2026
Sa. 12. Sept. 2026
20:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
 