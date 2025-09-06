Was macht den Puls der Stadt Linz aus? Wie tickt sie? In welchem Rhythmus pocht ihr Herz? Welcher Takt ist ihr eingeschrieben? Das dramaturgische Konzept der Linzer Klangwolke 25 URBAN PULSE spürt diesen Fragen nach und macht den Puls von Linz am Abend des 6. September im Donaupark Linz sicht- und vor allem hörbar.

Dementsprechend steht die Musik im Zentrum der diesjährigen Klangwolke. Anknüpfend an die Ursprünge der Linzer Klangwolke vor mehr als 50 Jahren, rückt URBAN PULSE das Klangerlebnis in den Fokus einer Geschichte, die in unterschiedlichen Szenen die Stadt Linz beleuchtet:

- ihre Industrie

- die Donau und die Natur

- die Nibelungenbrücke

- »Blackbird«

- und schließlich ein Fest in der Stadt

Dieses Highlight zählt im städtischen Kulturkalender, zu den größten und spektakulärsten Outdoor- Inszenierungen Europas im öffentlichen Raum, wie gewohnt von der SPARKASSE OÖ sowie der LINZ AG präsentiert und Letztere lädt wieder alle Besucher:innen ein, bei der Nachklangwolke gemeinsam weiterzufeiern.

Freier Eintritt