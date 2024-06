Eröffnung "König David" - Arthur Honegger

Mit dem „König David“ öffnet Musica Sacra 2024 die Tore zu einer großen Welt, in der sich Geschichte und Glaube, Tradition und fortwährende Weiterentwicklung zum großen Wunderwerk vereinen. Mit Karl Markovics als Erzähler, einem erlesenen Solistenensemble, der Domkantorei St. Pölten und den Mitgliedern von Momentum Vocal Music sowie des Bruckner Orchesters Linz beginnt Domkapellmeister Valentin Kunert seine Zeit als neuer Künstlerischer Leiter des Festivals.

Domkantorei St. Pölten / Momentum Vocal Music / Johann-Strauß-Ensemble (Mitglieder des Bruckner Orchesters Linz)

Karl MARKOVICS / Christina GANSCH / Marie SEIDLER / Bernhard BERCHTOLD / Valentin KUNERT

ZUM AUFTAKT

Arthur Honegger: „König David“

An Ende eines langen und sinnerfüllten Lebens spricht König David seine letzten Worte: „… Wie war dies Leben reich und voller Herrlichkeit! Ich danke dir, der du es mir geschenkt!“ Arthur Honegger gelang mit seinem Oratorium „König David“ der internationale Durchbruch; es war ein unverhoffter Zufall. 1921 trat der Schweizer Schriftsteller René Morax auf Empfehlung Strawinskis an den 20-jährigen Arthur Honegger heran und bat ihn um die Lösung einer schwierigen Aufgabe – für einen sehr kleinen Orchestergraben und ein entsprechend kleines Orchester sollte die Bühnenmusik zu seinem neuen Stück entstehen: das Drama „König David“. Igor Strawinski gab dem jungen Arthur Honegger noch den Rat: „Komponieren Sie immer so, als würden Sie für 17 Instrumente schreiben.“ In nur zwei Monaten schuf der Schweizer Komponist sein erstes großes Werk und portraitierte höchst differenziert eine der zentralen Gründerfiguren des Judentums als Kriegerhelden, Abenteurer, Politiker, Friedensstifter und nicht zuletzt als gottgesandten Propheten. Dabei bediente sich Honegger mehrerer Stile und schrieb Musik mit klingender, farbenprächtiger Vitalität. Er führt uns, begleitet von narrativen Passagen, unter einem mächtigen Bogen zum großen Finale; jenem Moment, an dem David vom neuen König Salomon abgelöst wird, der den Thron besteigt.

„Horch, mein Herz erklingt im Gesange …“ heißt es am Beginn des dritten und letzten Teils von „König David“ – Honeggers Werk ist eine selten zu hörende Kostbarkeit, das die Verbundenheit zu Bachs Kantaten nicht verbirgt und dabei gleichzeitig neue und aufregende Wege geht, die im frühen 20. Jahrhundert das Genre des dramatischen Oratoriums neu belebten.

(Alexander Moore)