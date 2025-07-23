Vienna Brass Connection - Bruckner. Und so weiter …

Bei seinem Debüt im Brucknerhaus Linz kombiniert das Ensemble unter der Leitung von Johannes Kafka Filmmusiken von Komponisten wie Michael Giacchino und John Williams mit Arrangements von Giacomo Puccinis Turandot oder dem Rosenkavalier von Richard Strauss ebenso wie mit Kompositionen von Anton Bruckner, etwa dem Adagio aus der 7. Symphonie oder dem monumentalen Finale der 8. Symphonie. Eine einzigartige Mischung, die, wie das Ensemble selbst mit Augenzwinkern festhält, »das ganze Spektrum des Lebens widerspiegelt: mal laut, mal leise, mal heiter und mal traurig, mal hoch, mal tief, mal Bruckner und so weiter ...«
Programm
Michael Giacchino // * 1967
Star Trek Into Darkness // 2013
Arrangement von Normen Handrow
Anton Bruckner // 1824–1896
Adagio, II. Satz der Symphonie Nr. 7 E-Dur WAB 107 // 1881–83
Arrangement von Manuel Egger
Stephen Melillo // * 1957
In a cause called »Glorious« // 2000
Arrangement von Patrick Prammer
Anton Bruckner
Ave Maria. Offertorium F-Dur WAB 6 // 1861
Arrangement von Manuel Egger
Lalo Schifrin // * 1932/Giacomo Puccini // 1858–1924
[email protected] // 2015
Arrangement von Leonhard Paul
// Pause //
Billy Joel // * 1949
And so it goes // 1983
Arrangement von Manuel Egger
Anton Bruckner
Finale, IV. Satz der Symphonie Nr. 8 c-Moll WAB 108 // 1884–87 (Fassung 1887)
Arrangement von Manuel Egger
Richard Strauss // 1864–1949
Finale aus der Oper Der Rosenkavalier op. 59 // 1909–10
Arrangement von Manuel Egger
Hamid Medjebeur // * 1973
Blue Connection // 2021
John Williams // * 1932
Williams, aba Gold // 2021
Arrangement von Normen Handrow
Leonhard Paul // * 1967
Gruß aus der Hölle – Wien isst Wien // 2021
Besetzung
Vienna Brass Connection
Johannes Kafka | Dirigent
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung statt.
|September 2025
|Di. 23. Sept. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen