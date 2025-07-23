Vienna Brass Connection - Bruckner. Und so weiter …


Brucknerfest Linz

Brucknerhaus Linz
23. Sept. 2025
20 österreichische Musiker aus Spitzenorchestern wie den Wiener Philharmonikern, den Wiener Symphonikern, dem ORF Radio-Symphonieorchester Wien, dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, dem Mozarteumorchester Salzburg, dem WDR Sinfonieorchester oder dem Bayerischen Staatsorchester haben sich zur Vienna Brass Connection vereint.

Bei seinem Debüt im Brucknerhaus Linz kombiniert das Ensemble unter der Leitung von Johannes Kafka Filmmusiken von Komponisten wie Michael Giacchino und John Williams mit Arrangements von Giacomo Puccinis Turandot oder dem Rosenkavalier von Richard Strauss ebenso wie mit Kompositionen von Anton Bruckner, etwa dem Adagio aus der 7. Symphonie oder dem monumentalen Finale der 8. Symphonie. Eine einzigartige Mischung, die, wie das Ensemble selbst mit Augenzwinkern festhält, »das ganze Spektrum des Lebens widerspiegelt: mal laut, mal leise, mal heiter und mal traurig, mal hoch, mal tief, mal Bruckner und so weiter ...«

Programm
Michael Giacchino // * 1967
Star Trek Into Darkness // 2013
Arrangement von Normen Handrow

Anton Bruckner // 1824–1896
Adagio, II. Satz der Symphonie Nr. 7 E-Dur WAB 107 // 1881–83
Arrangement von Manuel Egger

Stephen Melillo // * 1957
In a cause called »Glorious« // 2000
Arrangement von Patrick Prammer

Anton Bruckner
Ave Maria. Offertorium F-Dur WAB 6 // 1861
Arrangement von Manuel Egger

Lalo Schifrin // * 1932/Giacomo Puccini // 1858–1924
[email protected] // 2015
Arrangement von Leonhard Paul

// Pause //

Billy Joel // * 1949
And so it goes // 1983
Arrangement von Manuel Egger

Anton Bruckner
Finale, IV. Satz der Symphonie Nr. 8 c-Moll WAB 108 // 1884–87 (Fassung 1887)
Arrangement von Manuel Egger

Richard Strauss // 1864–1949
Finale aus der Oper Der Rosenkavalier op. 59 // 1909–10
Arrangement von Manuel Egger

Hamid Medjebeur // * 1973
Blue Connection // 2021

John Williams // * 1932
Williams, aba Gold // 2021
Arrangement von Normen Handrow

Leonhard Paul // * 1967
Gruß aus der Hölle – Wien isst Wien // 2021

Besetzung
Vienna Brass Connection

Johannes Kafka | Dirigent

Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung statt.

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

September 2025
Di. 23. Sept. 2025
