Steinaecker, Barron & Mahler Academy Orchestra - Revolution Mahler!

Gustav Mahler begegnete der Endlichkeit früh: Sechs seiner Geschwister starben noch im Kindesalter. Die Kindertotenlieder komponierte er auf Texte von Friedrich Rückert, die dieser verfasst hatte, nachdem zwei seiner Kinder verstorben waren. Den Abschied thematisierte Mahler auch in seiner 9. Symphonie – der letzten Komposition, die er vollendete:

»O Jugendzeit! Entschwundene! O Liebe! Verwehte! [...] Leb’ wol! Leb’ wol!«, notierte er in der Partitur. Philipp von Steinaecker und Sängerin Fleur Barron musizieren dieses bewegende Programm mit einem einzigartigen Klangkörper: Das Mahler Academy Orchestra besteht aus Mitgliedern europäischer Spitzenorchester wie den Berliner Philharmonikern oder dem Royal Concertgebouw Orchestra sowie Musiker:innen der von Claudio Abbado gegründeten Gustav Mahler Academy. Gespielt wird auf Originalinstrumenten, mit denen der Klang der Wiener Philharmoniker um 1900 akribisch rekonstruiert wurde. Das revolutionäre Ergebnis ist ein für heutige Ohren völlig neuer Mahler – voll Farbenpracht, Wärme und existenzieller Drastik.

Programm

Gustav Mahler // 1860–1911

Kindertotenlieder für Mezzosopran und Orchester // 1901–04

// Pause //

Symphonie Nr. 9 // 1909–10

Besetzung

Fleur Barron | Mezzosopran

Mahler Academy Orchestra

Philipp von Steinaecker | Dirigent

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.