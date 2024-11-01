Steinaecker, Barron & Mahler Academy Orchestra - Revolution Mahler!

»O Jugendzeit! Entschwundene! O Liebe! Verwehte! [...] Leb’ wol! Leb’ wol!«, notierte er in der Partitur. Philipp von Steinaecker und Sängerin Fleur Barron musizieren dieses bewegende Programm mit einem einzigartigen Klangkörper: Das Mahler Academy Orchestra besteht aus Mitgliedern europäischer Spitzenorchester wie den Berliner Philharmonikern oder dem Royal Concertgebouw Orchestra sowie Musiker:innen der von Claudio Abbado gegründeten Gustav Mahler Academy. Gespielt wird auf Originalinstrumenten, mit denen der Klang der Wiener Philharmoniker um 1900 akribisch rekonstruiert wurde. Das revolutionäre Ergebnis ist ein für heutige Ohren völlig neuer Mahler – voll Farbenpracht, Wärme und existenzieller Drastik.
Programm
Gustav Mahler // 1860–1911
Kindertotenlieder für Mezzosopran und Orchester // 1901–04
// Pause //
Symphonie Nr. 9 // 1909–10
Besetzung
Fleur Barron | Mezzosopran
Mahler Academy Orchestra
Philipp von Steinaecker | Dirigent
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.
|September 2026
|Mi. 16. Sept. 2026
19:30 Uhr
