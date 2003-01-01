Severin Trogbacher - Bruckners Taschensymphonie

Freier Eintritt! Hier spielt die Musik. Dass das Brucknerhaus Linz ein Ort ist, an dem sich musikalische Energie bündelt und konzentriert, liegt auf der Hand. Dass das Brucknerfest Linz diese Musik über das Konzerthaus hinaus in Stadt und Land hör- und spürbar machen will, folgt auf dem Fuße.

Ebenso wie Anton Bruckner während seiner Zeit als Organist der Stadtpfarrkirche und des Alten Doms durch die Gassen und Straßen von Linz schlenderte, wandern seine Symphonien in diesem Jahr hinaus in die Stadt, wenn Severin Trogbacher sie in seiner ganz eigenen Form als ›Taschensymphonie‹ an verschiedenen Orten zu Gehör bringt. In Kurzkonzerten erklingen dabei ausgewählte Sätze, Motive, Melodien aus Bruckners Symphonien, die so das Unalltägliche in den Alltag bringen. Das Besondere dabei: Die Musik kommt zu Ihnen – an ausgewählte Ort in Linz, an denen Menschen sich treffen, aber auch in Krankenhäuser, Altenheime und andere Institutionen. Während des Brucknerfestes lohnt es sich also, genau hinzuhören, wenn Sie in der Stadt unterwegs sind.

Termine und Orte werden bekanntgegeben.

Programm

Severin Trogbacher // * 1983

Improvisationen rund um Anton Bruckners Symphonien

Besetzung

Severin Trogbacher | Gitarre & Violine