Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Saraste und sein Orchester gelten als ausgewiesene Sibelius-Experten – erst kürzlich nahmen sie einen Zyklus aller symphonischen Werke des finnischen Nationalkomponisten auf, darunter auch die kraftstrotzende 1. Symphonie, die beim Konzert im Brucknerhaus auf dem Programm steht. Neben Outi Tarkianens überwältigend-zarten Songs of the Ice, für das sich die finnische Komponistin vom ›Atmen‹ des Eises in der Arktis inspirieren ließ, zeigt der Ausnahmegeiger Pekka Kuusisto mit Igor Strawinskis Violinkonzert sein Können: Mit verschmitzten Stilimitationen lässt der Freigeist an der Violine alte Formen in neuem Licht erscheinen und setzt dabei auf ausdrucksstarkes, risikofreudiges Spiel.
Programm
Outi Tarkiainen // * 1985
Songs of the Ice // 2019
Igor Strawinski // 1882–1971
Konzert für Violine und Orchester in D // 1931
// Pause //
Jean Sibelius // 1865–1957
Symphonie Nr. 1 e-Moll op. 39 // 1899‒1900
Besetzung
Pekka Kuusisto | Violine
Helsinki Philharmonic Orchestra
Jukka-Pekka Saraste | Dirigent
|November 2025
|Mo. 24. Nov. 2025
19:30 Uhr
