Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Im November machen Gäste aus dem hohen Norden Station in Linz: Das Helsinki Philharmonic Orchestra unter Chefdirigent Jukka-Pekka Saraste präsentiert mit dem Violinisten Pekka Kuusisto ein Programm, das die künstlerischen Stärken der Musizierenden perfekt zur Geltung bringt:

Saraste und sein Orchester gelten als ausgewiesene Sibelius-Experten – erst kürzlich nahmen sie einen Zyklus aller symphonischen Werke des finnischen Nationalkomponisten auf, darunter auch die kraftstrotzende 1. Symphonie, die beim Konzert im Brucknerhaus auf dem Programm steht. Neben Outi Tarkianens überwältigend-zarten Songs of the Ice, für das sich die finnische Komponistin vom ›Atmen‹ des Eises in der Arktis inspirieren ließ, zeigt der Ausnahmegeiger Pekka Kuusisto mit Igor Strawinskis Violinkonzert sein Können: Mit verschmitzten Stilimitationen lässt der Freigeist an der Violine alte Formen in neuem Licht erscheinen und setzt dabei auf ausdrucksstarkes, risikofreudiges Spiel.

Programm

Outi Tarkiainen // * 1985

Songs of the Ice // 2019

Igor Strawinski // 1882–1971

Konzert für Violine und Orchester in D // 1931

// Pause //

Jean Sibelius // 1865–1957

Symphonie Nr. 1 e-Moll op. 39 // 1899‒1900

Besetzung

Pekka Kuusisto | Violine

Helsinki Philharmonic Orchestra

Jukka-Pekka Saraste | Dirigent