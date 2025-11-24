Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra


Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Brucknerhaus Linz
24. Nov. 2025
Im November machen Gäste aus dem hohen Norden Station in Linz: Das Helsinki Philharmonic Orchestra unter Chefdirigent Jukka-Pekka Saraste präsentiert mit dem Violinisten Pekka Kuusisto ein Programm, das die künstlerischen Stärken der Musizierenden perfekt zur Geltung bringt:

Saraste und sein Orchester gelten als ausgewiesene Sibelius-Experten – erst kürzlich nahmen sie einen Zyklus aller symphonischen Werke des finnischen Nationalkomponisten auf, darunter auch die kraftstrotzende 1. Symphonie, die beim Konzert im Brucknerhaus auf dem Programm steht. Neben Outi Tarkianens überwältigend-zarten Songs of the Ice, für das sich die finnische Komponistin vom ›Atmen‹ des Eises in der Arktis inspirieren ließ, zeigt der Ausnahmegeiger Pekka Kuusisto mit Igor Strawinskis Violinkonzert sein Können: Mit verschmitzten Stilimitationen lässt der Freigeist an der Violine alte Formen in neuem Licht erscheinen und setzt dabei auf ausdrucksstarkes, risikofreudiges Spiel.

Programm
Outi Tarkiainen // * 1985
Songs of the Ice // 2019

Igor Strawinski // 1882–1971
Konzert für Violine und Orchester in D // 1931

// Pause //

Jean Sibelius // 1865–1957
Symphonie Nr. 1 e-Moll op. 39 // 1899‒1900

Besetzung
Pekka Kuusisto | Violine
Helsinki Philharmonic Orchestra
Jukka-Pekka Saraste | Dirigent

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Termine: Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra - Brucknerhaus Linz

November 2025
Mo. 24. Nov. 2025
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 