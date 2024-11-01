Rakitina, Dohr & Bruckner Orchester Linz

Pathétique! Nicht weniger als die größtmögliche dramatische Geste vollzieht das Konzert, mit dem das Bruckner Orchester Linz den Zyklus der Großen Orchester in der Saison 26–27 einläutet. Mit Pjotr Iljitsch Tschaikowskis gleichnamiger 6. Symphonie h-Moll steht eines der großen Werke der Musikgeschichte im Mittelpunkt des Programms, das mit der Sinfonia zu Giuseppe Verdis Oper La forza del destino ebenso schicksalshaft beginnt.

Am Pult debütiert Anna Rakitina, eine der aufregendsten Dirigentinnen der jungen Generation, die in den vergangenen Jahren weltweit von der New York Philharmonic bis zur Sächsischen Staatskapelle Dresden reüssieren konnte. Als Solist steht ihr Stefan Dohr, einer der führenden Hornisten unserer Zeit zur Seite: Seit 1993 Solohornist der Berliner Philharmoniker und darüber hinaus als Solist und Kammermusiker international gefragt, bringt Dohr das hochvirtuos zwischen Stilen tänzelnde und in leuchtenden Klangfarben schillernde Konzert für Horn und Orchester des isländisch-deutschen Komponisten Steingrímur Rohloff zur Österreichischen Erstaufführung, mit der sich dieser in die illustre Reihe jener Komponist:innen einreiht, die Dohr neue Werke ›auf den Leib‹ geschrieben haben.

Programm

Giuseppe Verdi // 1813–1901

Sinfonia zur Oper La forza del destino // 1861, 1863

Steingrímur Rohloff // * 1971

Konzert für Horn und Orchester // 2024 [Österreichische Erstaufführung]

// Pause //

Pjotr Iljitsch Tschaikowski // 1840–1893

Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique« // 1892–93

Besetzung

Stefan Dohr | Horn

Bruckner Orchester Linz

Anna Rakitina | Dirigentin