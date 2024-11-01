Rakitina, Dohr & Bruckner Orchester Linz

Am Pult debütiert Anna Rakitina, eine der aufregendsten Dirigentinnen der jungen Generation, die in den vergangenen Jahren weltweit von der New York Philharmonic bis zur Sächsischen Staatskapelle Dresden reüssieren konnte. Als Solist steht ihr Stefan Dohr, einer der führenden Hornisten unserer Zeit zur Seite: Seit 1993 Solohornist der Berliner Philharmoniker und darüber hinaus als Solist und Kammermusiker international gefragt, bringt Dohr das hochvirtuos zwischen Stilen tänzelnde und in leuchtenden Klangfarben schillernde Konzert für Horn und Orchester des isländisch-deutschen Komponisten Steingrímur Rohloff zur Österreichischen Erstaufführung, mit der sich dieser in die illustre Reihe jener Komponist:innen einreiht, die Dohr neue Werke ›auf den Leib‹ geschrieben haben.
Programm
Giuseppe Verdi // 1813–1901
Sinfonia zur Oper La forza del destino // 1861, 1863
Steingrímur Rohloff // * 1971
Konzert für Horn und Orchester // 2024 [Österreichische Erstaufführung]
// Pause //
Pjotr Iljitsch Tschaikowski // 1840–1893
Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 »Pathétique« // 1892–93
Besetzung
Stefan Dohr | Horn
Bruckner Orchester Linz
Anna Rakitina | Dirigentin
|September 2026
|Sa. 19. Sept. 2026
19:30 Uhr
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