Poschner, Rondeau & Bruckner Orchester Linz - Frischer Wind

Dabei steht die »Pastorale« in einer langen Tradition: Bereits in der Musik des Barock waren musikalische Hirtenszenen äußerst beliebt, was etwa Francis Poulenc in seinem 1928 vollendeten Concert champêtre (Ländlichen Konzert) für Cembalo und Orchester aufgriff: eine neoklassizistisch schimmernde Hommage an die französische Barockmusik. Der Cembalovirtuose Jean Rondeau interpretiert dieses spannungsvoll zwischen Alt und Neu pendelnde Werk, dessen pastoraler Stimmung mit Claude Debussys La Mer eine weitere berühmte klangmalerische Naturdarstellung entgegensteht, bei der man die salzige Meeresluft förmlich schmecken kann.
Programm
Ludwig van Beethoven // 1770–1827
Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 »Pastorale« // 1807–08
// Pause //
Francis Poulenc // 1899–1963
Concert champêtre FP 49 // 1927–28
Claude Debussy // 1862–1918
La Mer. Drei symphonische Skizzen für Orchester // 1903–05, 1908
Besetzung
Jean Rondeau | Cembalo
Bruckner Orchester Linz
Markus Poschner | Dirigent
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 17:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.
|September 2026
|So. 13. Sept. 2026
18:00 Uhr
