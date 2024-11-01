Poschner, Rondeau & Bruckner Orchester Linz - Frischer Wind

Gesänge von Nachtigall, Wachtel und Kuckuck, ein murmelnder Bach, Blitz und Donner, Hirtenweisen: Unter der Leitung von Markus Poschner bringt das Bruckner Orchester Linz mit Beethovens 6. Symphonie »Pastorale« die klingende Natur in den Konzertsaal. Der Naturliebhaber und begeisterte Spaziergänger Beethoven vertonte seine Eindrücke vom Landleben, die sich zuletzt zu einem prachtvollen Hymnus zusammenfügen.

Dabei steht die »Pastorale« in einer langen Tradition: Bereits in der Musik des Barock waren musikalische Hirtenszenen äußerst beliebt, was etwa Francis Poulenc in seinem 1928 vollendeten Concert champêtre (Ländlichen Konzert) für Cembalo und Orchester aufgriff: eine neoklassizistisch schimmernde Hommage an die französische Barockmusik. Der Cembalovirtuose Jean Rondeau interpretiert dieses spannungsvoll zwischen Alt und Neu pendelnde Werk, dessen pastoraler Stimmung mit Claude Debussys La Mer eine weitere berühmte klangmalerische Naturdarstellung entgegensteht, bei der man die salzige Meeresluft förmlich schmecken kann.

Programm

Ludwig van Beethoven // 1770–1827

Symphonie Nr. 6 F-Dur op. 68 »Pastorale« // 1807–08

// Pause //

Francis Poulenc // 1899–1963

Concert champêtre FP 49 // 1927–28

Claude Debussy // 1862–1918

La Mer. Drei symphonische Skizzen für Orchester // 1903–05, 1908

Besetzung

Jean Rondeau | Cembalo

Bruckner Orchester Linz

Markus Poschner | Dirigent

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher:innen findet um 17:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.