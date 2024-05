Petr Popelka & Rundfunk Sinfonieorchester Prag – (Fast) Alles Walzer

Der 2. Walzer aus Schostakowitschs Suite für Varietéorchester wurde zum Hit. Walzer klingen auch in Brittens Klavierkonzert und in Rachmaninows Sinfonischen Tänzen an. Die schmissige Suite steht am Beginn des Walzerprogramms.