Nils Wanderer & Daniel Heide - Wanderer between the worlds
4. Nov. 2025
Seitdem er 2022 den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin und den zweiten Preis bei Plácido Domingos Operalia-Wettbewerb gewann, erobert Countertenor Nils Wanderer die internationalen Opern- und Konzertbühnen im Sturm. Dabei sieht sich der Sänger als »Wanderer zwischen den Welten«, der mit Freude Genregrenzen sprengt.
So auch bei seinem Debüt am Brucknerhaus: Von bekannten Arien von Georg Friedrich Händel und Henry Purcell wandert er zu den romantischen Klangwelten Franz Schuberts und Richard Strauss’, aber auch eine Nummer aus dem Musical Chicago, Benjamin Britten und der selbstgeschriebene Song St. Petersburg dürfen nicht fehlen.
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
