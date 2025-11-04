Nils Wanderer & Daniel Heide - Wanderer between the worlds

Seitdem er 2022 den ersten Preis beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin und den zweiten Preis bei Plácido Domingos Operalia-Wettbewerb gewann, erobert Countertenor Nils Wanderer die internationalen Opern- und Konzertbühnen im Sturm. Dabei sieht sich der Sänger als »Wanderer zwischen den Welten«, der mit Freude Genregrenzen sprengt.