Ioffe, Chooi & Prague Radio Symphony Orchestra

Max Bruchs energetisches Violinkonzert trifft auf Antonín Dvořáks 8. Symphonie, für die sich der Komponist von der Landschaft seines Sommersitzes im tschechischen Vysoká u Příbramě inspirieren ließ. Den Konzertabend eröffnet die Ouvertüre für Orchester des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů, die neo-barocke Kontrapunktik mit modernen Klangfarben anreichert.
Programm
Bohuslav Martinů // 1890–1959
Ouvertüre H. 345 // 1953
Max Bruch // 1838–1920
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 26 // 1864–67
// Pause //
Antonín Dvořák // 1841–1904
Romanze für Violine und Orchester f-Moll op. 11 // 1873
Symphonie Nr. 8 G-Dur op. 88 // 1889
Besetzung
Timothy Chooi | Violine
Prague Radio Symphony Orchestra
Alevtina Ioffe | Dirigentin
|Februar 2026
|Mi. 11. Feb. 2026
19:30 Uhr
