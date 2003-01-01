Ioffe, Chooi & Prague Radio Symphony Orchestra

Im Februar ist der Winter zwar noch nicht vorbei, aber der Frühling liegt schon in der Luft. Alevtina Ioffe, Timothy Chooi und das Prague Radio Symphony Orchestra läuten den langsam aber sicher nahenden Frühling mit einem Programm ein, das ganz im Zeichen der Romantik steht:

Max Bruchs energetisches Violinkonzert trifft auf Antonín Dvořáks 8. Symphonie, für die sich der Komponist von der Landschaft seines Sommersitzes im tschechischen Vysoká u Příbramě inspirieren ließ. Den Konzertabend eröffnet die Ouvertüre für Orchester des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů, die neo-barocke Kontrapunktik mit modernen Klangfarben anreichert.

Programm

Bohuslav Martinů // 1890–1959

Ouvertüre H. 345 // 1953

Max Bruch // 1838–1920

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 26 // 1864–67

// Pause //

Antonín Dvořák // 1841–1904

Romanze für Violine und Orchester f-Moll op. 11 // 1873

Symphonie Nr. 8 G-Dur op. 88 // 1889

Besetzung

Timothy Chooi | Violine

Prague Radio Symphony Orchestra

Alevtina Ioffe | Dirigentin