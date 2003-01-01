Ioffe, Chooi & Prague Radio Symphony Orchestra


Brucknerhaus Linz
11. Feb. 2026
Im Februar ist der Winter zwar noch nicht vorbei, aber der Frühling liegt schon in der Luft. Alevtina Ioffe, Timothy Chooi und das Prague Radio Symphony Orchestra läuten den langsam aber sicher nahenden Frühling mit einem Programm ein, das ganz im Zeichen der Romantik steht:

Max Bruchs energetisches Violinkonzert trifft auf Antonín Dvořáks 8. Symphonie, für die sich der Komponist von der Landschaft seines Sommersitzes im tschechischen Vysoká u Příbramě inspirieren ließ. Den Konzertabend eröffnet die Ouvertüre für Orchester des tschechischen Komponisten Bohuslav Martinů, die neo-barocke Kontrapunktik mit modernen Klangfarben anreichert.

Programm
Bohuslav Martinů // 1890–1959
Ouvertüre H. 345 // 1953

Max Bruch // 1838–1920
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 26 // 1864–67

// Pause //

Antonín Dvořák // 1841–1904
Romanze für Violine und Orchester f-Moll op. 11 // 1873
Symphonie Nr. 8 G-Dur op. 88 // 1889

Besetzung
Timothy Chooi | Violine
Prague Radio Symphony Orchestra
Alevtina Ioffe | Dirigentin

Details zur Spielstätte:
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Februar 2026
Mi. 11. Feb. 2026
