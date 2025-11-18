Herta Müller & Duo Brüggen-Plank - Der Beamte sagte

Als sie 1987 in die Bundesrepublik übersiedelte, wurde sie in der Landesaufnahmestelle für Aussiedler in Nürnberg-Langwasser mehrere Tage lang von Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz verhört. Ihre Erfahrungen mit Heimweh, Fremdheit und der Absurdität der deutschen Bürokratie verarbeitete sie in ihrer 2021 erschienenen Erzählung Der Beamte sagte, eine »Wort für Wort gefundene Geschichte«: Jede Seite des Buches ist eine Collage, die einzelnen Worte wurden aus verschiedenen Zeitschriften und Zeitungen zusammengeklaubt und erzählen so – mal farbig, mal kursiv, mal in Großbuchstaben – auch auf visueller Ebene ihre eigene Geschichte. Begleitet wird Herta Müllers Lesung nicht nur musikalisch vom Duo Brüggen-Plank, sondern auch von Projektionen ihrer Text-Collagen. Neben ihrer Lesung ist Herta Müller auch im Gespräch mit dem Schriftsteller Ernest Wichner zu erleben, der ebenfalls in Rumänien geboren wurde und später nach Deutschland übersiedelte.
Programm
Herta Müller // * 1953
Der Beamte sagte. Erzählung // 2021
verschränkt mit
George Enescu // 1881‑1955
Moderato malinconico, I. Satz der Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 a-Moll op. 25 // 1926
Impressions d’enfance für Violine und Klavier op. 28 // 1940
Besetzung
Herta Müller | Lesung & Gespräch
Duo Brüggen-Plank
Marie Radauer-Plank | Violine
Henrike Brüggen | Klavier
Ernest Wichner | Gespräch
|November 2025
|Di. 18. Nov. 2025
19:30 Uhr
