Hanni Liang - Aus der Tiefe

Wenige Minuten nach Anton Bruckners Tod am 11. Oktober 1896 um halb vier Uhr nachmittags betete der Kaplan des Schlosses Belvedere an dessen Totenbett den Psalm »De profundis«: »Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir«. Zur selben Zeit schrieb Oscar Wilde als Insasse des Gefängnisses im englischen Reading einen 50.000 Wörter umfassenden Brief, der später unter dem Titel De profundis veröffentlicht werden sollte.

Adressat war Lord Alfred Douglas, dessen intimes Verhältnis mit Oscar Wilde letztlich zur gesellschaftlichen Ächtung und Verurteilung des Dichters geführt hatte. Der Text ist eine sprachgewaltige, wilde Apologie zwischen Selbstreflexion und dem Streben nach Transzendenz. Die Pianistin und Konzertdesignerin Hanni Liang stellt mit Frederic Rzewskis kongenialer Vertonung dieses De profundis »für sprechende Pianistin«, umrahmt von Klavierwerken Bruckners und performativen Stücken von La Monte Young, ein außergewöhnliches Werk in den Mittelpunkt ihres multisensorischen Programms, bei dem die Bühne ins Zentrum des Mittleren Saales rückt.

Programm

La Monte Young // * 1935

Composition 1960 #10 (to Bob Morris) // 1960

Composition 1960 #4 // 1960

Composition 1960 #7 // 1960

Anton Bruckner // 1824–1896

Fantasie für Klavier WAB 118 // 1868

Frederic Rzewski // 1938–2021

De profundis für sprechende Pianistin // 1994

Anton Bruckner // 1824–1896

Erinnerung für Klavier WAB 177 // 1868

Besetzung

Hanni Liang | Klavier & Sprecherin

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher:innen findet um 18:45 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.