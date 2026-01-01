Doch die Zeit steht nicht still. Grappellissimo! haben es sich zur Aufgabe gemacht, den legendären Sound von Reinhardt und Grappelli ins Hier und Jetzt zu holen. Heute sind kulturelle Grenzen fließend, Welten begegnen sich, Kulturen mischen sich. Aber nicht einfach so – der Umgang mit Traditionen erfordert feinfühliges Handling. Bei Grappellissimo! ist man sich dessen bewusst, mischt schmackhaft, würzt und serviert gekonnt. Das Rezept stammt von Köchen der improvisierten Musik, eine faszinierende Mischung aus osteuropäischem Feuer und jazziger Coolness, eine tiefe Verbeugung vor der Tradition und eine geniale Liebe zur Gegenwart: mitreißender Drive und rasende Gypsy-Rhythmen, dargeboten von großartigen Solisten!
Besetzung
Mic Oechsner | Violine
Nando Reinhardt | Gitarre
Gidon Oechsner | Gitarre
Dusan Simović | Kontrabass
|Januar 2026
|So. 18. Jan. 2026
11:00 Uhr
