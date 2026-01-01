Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
Grappellissimo

Brucknerhaus Linz
18. Jan. 2026
Als Mitbegründer des europäischen Jazz haben Gitarrist Django Reinhardt und Violinist Stéphane Grappelli mit ihrem legendären Quintette du Hot Club de France vor knapp hundert Jahren Geschichte geschrieben. Aus dem New Orleans Jazz der 1920er-Jahre, französischen Walzern und traditionellen Spielweisen der Sinti schufen sie ihren eigenen Musikstil, den Gypsy-Swing: Jazz goes Gypsy!

Doch die Zeit steht nicht still. Grappellissimo! haben es sich zur Aufgabe gemacht, den legendären Sound von Reinhardt und Grappelli ins Hier und Jetzt zu holen. Heute sind kulturelle Grenzen fließend, Welten begegnen sich, Kulturen mischen sich. Aber nicht einfach so – der Umgang mit Traditionen erfordert feinfühliges Handling. Bei Grappellissimo! ist man sich dessen bewusst, mischt schmackhaft, würzt und serviert gekonnt. Das Rezept stammt von Köchen der improvisierten Musik, eine faszinierende Mischung aus osteuropäischem Feuer und jazziger Coolness, eine tiefe Verbeugung vor der Tradition und eine geniale Liebe zur Gegenwart: mitreißender Drive und rasende Gypsy-Rhythmen, dargeboten von großartigen Solisten!

Besetzung
Mic Oechsner | Violine

Nando Reinhardt | Gitarre

Gidon Oechsner | Gitarre

Dusan Simović | Kontrabass

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Januar 2026
So. 18. Jan. 2026
