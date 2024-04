Festival 4020 – Engegård Quartet: „Ich fühle luft von anderem planeten“

Neben Werken von Ives, Schönberg und Janáček präsentiert das norwegische Quartet als Uraufführung auch ein neues Werk von Julian Anderson. 2024 ist nicht nur ein Bruckner-Jahr! International renommierte Interpret*innen feiern an fünf Tagen mit zehn Konzerten, darunter auch wieder ein Programm der Reihe "Spiel.Raum" für die ganze Familie und Kinder ab 10 Jahren, diese Vorkämpfer und Exponenten der Moderne, deren wegweisende Werke in einen Dialog treten mit Musik der Gegenwart.

Das Festival 4020 präsentiert aus diesem Anlass sechs Uraufführungen, macht mit fünf Komponisten bekannt, deren Musik zum ersten Mal im Brucknerhaus und in einem Fall auch als österreichische Erstaufführung erklingt, stellt allein zehn Werke von Charles Ives und Luigi Nono vor, die noch nie im Konzerthaus an der Donau zu hören waren, und lässt auf diese Weise deutlich werden, was die zeitgenössische Musik ihren Ahnherren verdankt.

Programm

Charles Ives (1874–1954)

Streichquartett Nr. 2 (1907–13)

Arnold Schönberg (1874–1951)

Streichquartett Nr. 2 fis-moll für zwei Violinen, Viola, Violoncello und eine Sopranstimme, op. 10 (1907–08)

– Pause –

Julian Anderson (* 1967)

Neues Werk für Streichquartett (2023–24) [Uraufführung]*

Philip Dutton (* 1992)

Carillon für Streichquartett (2023–24) [Österreichische Erstaufführung]

Leoš Janáček (1854–1928)

Streichquartett Nr. 1 (inspiriert von L. N. Tolstois „Die Kreutzersonate“) e-moll, JW VII/8 (1923)

Besetzung

Frøy Hovland Holtbakk | Sopran

Engegård Quartet

Arvid Engegård | Violine

Laura Custodio Sabas | Violine

Juliet Jopling | Viola

Jan Clemens Carlsen | Violoncello

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher*innen findet um 18:30 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung statt.

* Ein Kompositionsauftrag von Brucknerhaus Linz und Bodø – Europäische Kulturhauptstadt 2024