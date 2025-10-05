Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker - Die glorreichen Zwölf

Konzerte können die zwölf Musiker:innen immer nur dann geben, wenn es der dichte Terminplan der Berliner Philharmoniker erlaubt. Nun sind sie erstmals seit 15 Jahren wieder im Brucknerhaus zu erleben und präsentieren dabei ein speziell auf das diesjährige Brucknerfest-Motto abgestimmtes Programm: Neben einem ›Geburtstagsgruß‹ in Gestalt von Anton Bruckners »Locus iste« erklingen unter anderem Werke von Heitor Villa-Lobos, Gabriel Fauré und George Gershwin, Arvo Pärts berühmtes Fratres, Filmmusik aus John Williams’ Schindlers Liste und Ennio Morricones Spiel mir das Lied vom Tod sowie mitreißende Tango-Kompositionen aus der Feder Astor Piazzollas.
Programm
Anton Bruckner // 1824‒1896
»Locus iste«. Graduale C-Dur WAB 23 // 1869
Arrangement von David Riniker
Heitor Villa-Lobos // 1887–1959
Bachianas Brasileiras Nr. 1 W 246 // 1930
Gabriel Fauré // 1845‒1924
Pavane fis-Moll op. 50 // 1887
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann
Henri Bourtayre // 1915‒2009
Fleur de Paris // 1944
Vincent Scotto // 1874‒1952
Sous les ponts de Paris // 1913
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann
Stephan Koncz // * 1984
Swing on Dvořák
// Pause //
Arvo Pärt // * 1935
Fratres // 1977, 1982
George Gershwin // 1898‒1937
Clap Yo’ Hands // 1926
Vincent Youmans // 1898–1946
Tea for Two aus dem Musical No, No, Nanette // 1924
Arrangement von Michael Zigutkin
John Williams // * 1932
Thema aus dem Film Schindlers Liste // 1993
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann
Ennio Morricone // 1928–2020
Man with a Harmonica aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod // 1968
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann
Astor Piazzolla // 1921‒1992
Revirado // 1963
Arrangement von David Riniker
Libertango // 1974
Arrangement von José Carli
Fuga y misterio // 1968
Arrangement von José Carli
Besetzung
Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker
Bruno Delepelaire, Ludwig Quandt, Olaf Maninger, Christoph Igelbrink,Rachel Helleur-Simcock, Solène Kermarrec, Stephan Koncz, Martin Menking, David Riniker, Nikolaus Römisch, Uladzimir Sinkevich, Knut Weber | Violoncello
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 17:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung statt.
|Oktober 2025
|So. 5. Okt. 2025
18:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen