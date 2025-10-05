Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker - Die glorreichen Zwölf


Brucknerfest Linz

Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker - Die glorreichen Zwölf

Brucknerhaus Linz
5. Okt. 2025
Sie sind das wohl berühmteste Streicherensemble der Welt: Seit mehr als 50 Jahren begeistern die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker weltweit mit ihrem einzigartigen Klang und ebenso einzigartigem Repertoire, das zu großen Teilen aus speziell für sie komponierten und arrangierten Stücken besteht.

Konzerte können die zwölf Musiker:innen immer nur dann geben, wenn es der dichte Terminplan der Berliner Philharmoniker erlaubt. Nun sind sie erstmals seit 15 Jahren wieder im Brucknerhaus zu erleben und präsentieren dabei ein speziell auf das diesjährige Brucknerfest-Motto abgestimmtes Programm: Neben einem ›Geburtstagsgruß‹ in Gestalt von Anton Bruckners »Locus iste« erklingen unter anderem Werke von Heitor Villa-Lobos, Gabriel Fauré und George Gershwin, Arvo Pärts berühmtes Fratres, Filmmusik aus John Williams’ Schindlers Liste und Ennio Morricones Spiel mir das Lied vom Tod sowie mitreißende Tango-Kompositionen aus der Feder Astor Piazzollas.

Programm
Anton Bruckner // 1824‒1896
»Locus iste«. Graduale C-Dur WAB 23 // 1869
Arrangement von David Riniker

Heitor Villa-Lobos // 1887–1959
Bachianas Brasileiras Nr. 1 W 246 // 1930

Gabriel Fauré // 1845‒1924
Pavane fis-Moll op. 50 // 1887
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann

Henri Bourtayre // 1915‒2009
Fleur de Paris // 1944

Vincent Scotto // 1874‒1952
Sous les ponts de Paris // 1913
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann

Stephan Koncz // * 1984
Swing on Dvořák

// Pause //

Arvo Pärt // * 1935
Fratres // 1977, 1982

George Gershwin // 1898‒1937
Clap Yo’ Hands // 1926

Vincent Youmans // 1898–1946
Tea for Two aus dem Musical No, No, Nanette // 1924
Arrangement von Michael Zigutkin

John Williams // * 1932
Thema aus dem Film Schindlers Liste // 1993
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann

Ennio Morricone // 1928–2020
Man with a Harmonica aus dem Film Spiel mir das Lied vom Tod // 1968
Arrangement von Wilhelm Kaiser-Lindemann

Astor Piazzolla // 1921‒1992
Revirado // 1963
Arrangement von David Riniker

Libertango // 1974
Arrangement von José Carli

Fuga y misterio // 1968
Arrangement von José Carli

Besetzung
Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker

Bruno Delepelaire, Ludwig Quandt, Olaf Maninger, Christoph Igelbrink,Rachel Helleur-Simcock, Solène Kermarrec, Stephan Koncz, Martin Menking, David Riniker, Nikolaus Römisch, Uladzimir Sinkevich, Knut Weber | Violoncello

Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 17:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung statt.

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz
Im Rahmen des Festivals:
Brucknerfest Linz

Termine: Die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker - Die glorreichen Zwölf - Brucknerhaus Linz

Oktober 2025
So. 5. Okt. 2025
18:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 