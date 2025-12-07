De Maistre & Festival Strings Lucerne

Klassiker und Raritäten, Barock und Romantik stehen einander im Programm der Festival Strings Lucerne mit Starharfenist Xavier de Maistre gegenüber. Mit Harfenkonzerten von Georg Friedrich Händel und François-Adrien Boieldieu demonstriert der charismatische Franzose eindrucksvoll die klanglichen Möglichkeiten seines Instruments.

Die Festival Strings Lucerne runden das Programm mit Arrangements von Nummern aus Händels Oratorien Solomon und Judas Maccabaeus, John Dowlands Pavane Lacrimae und Antonín Dvořáks Streicherserenade ab.

Programm

Georg Friedrich Händel // 1685‒1759

Sinfonia B-Dur (›Arrival of the Queen of Sheba‹) aus dem Oratorium Solomon HWV 67 // 1748

John Dowland // 1563‒1626

Lachrimae (›Flow, my tears‹). Pavane // 1596

[Bearbeitung für Streichorchester]

Alexandre Guilmant // 1837‒1911

Paraphrase über einen Chor aus Händels Judas Maccabaeus // 1904

[Bearbeitung für Kammerorchester von M. Braun]

Georg Friedrich Händel

Konzert für Harfe und Orchester B-Dur HWV 294 // 1736

Konzert für Orgel und Orchester F-Dur HWV 293 // 1735

[Fassung für Harfe und Orchester]

// Pause //

François-Adrien Boieldieu // 1775‒1834

Konzert für Harfe und Orchester C-Dur // um 1800

Antonín Dvořák // 1841‒1904

Serenade für Streicher E-Dur op. 22 // 1875

Besetzung

Xavier de Maistre | Harfe

Festival Strings Lucerne

Konzerteinführung

Für Konzertbesucher:innen findet um 10:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.