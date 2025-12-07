De Maistre & Festival Strings Lucerne


De Maistre & Festival Strings Lucerne

Brucknerhaus Linz
7. Dez. 2025
Klassiker und Raritäten, Barock und Romantik stehen einander im Programm der Festival Strings Lucerne mit Starharfenist Xavier de Maistre gegenüber. Mit Harfenkonzerten von Georg Friedrich Händel und François-Adrien Boieldieu demonstriert der charismatische Franzose eindrucksvoll die klanglichen Möglichkeiten seines Instruments.

Die Festival Strings Lucerne runden das Programm mit Arrangements von Nummern aus Händels Oratorien Solomon und Judas Maccabaeus, John Dowlands Pavane Lacrimae und Antonín Dvořáks Streicherserenade ab.

Programm
Georg Friedrich Händel // 1685‒1759
Sinfonia B-Dur (›Arrival of the Queen of Sheba‹) aus dem Oratorium Solomon HWV 67 // 1748

John Dowland // 1563‒1626
Lachrimae (›Flow, my tears‹). Pavane // 1596
[Bearbeitung für Streichorchester]

Alexandre Guilmant // 1837‒1911
Paraphrase über einen Chor aus Händels Judas Maccabaeus // 1904
[Bearbeitung für Kammerorchester von M. Braun]

Georg Friedrich Händel
Konzert für Harfe und Orchester B-Dur HWV 294 // 1736

Konzert für Orgel und Orchester F-Dur HWV 293 // 1735
[Fassung für Harfe und Orchester]

// Pause //

François-Adrien Boieldieu // 1775‒1834
Konzert für Harfe und Orchester C-Dur // um 1800

Antonín Dvořák // 1841‒1904
Serenade für Streicher E-Dur op. 22 // 1875

Besetzung
Xavier de Maistre | Harfe
Festival Strings Lucerne

Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 10:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.

Details zur Spielstätte:
Brucknerhaus Linz
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Dezember 2025
So. 7. Dez. 2025
So. 7. Dez. 2025
11:00 Uhr
 