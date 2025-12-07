De Maistre & Festival Strings Lucerne

Die Festival Strings Lucerne runden das Programm mit Arrangements von Nummern aus Händels Oratorien Solomon und Judas Maccabaeus, John Dowlands Pavane Lacrimae und Antonín Dvořáks Streicherserenade ab.
Programm
Georg Friedrich Händel // 1685‒1759
Sinfonia B-Dur (›Arrival of the Queen of Sheba‹) aus dem Oratorium Solomon HWV 67 // 1748
John Dowland // 1563‒1626
Lachrimae (›Flow, my tears‹). Pavane // 1596
[Bearbeitung für Streichorchester]
Alexandre Guilmant // 1837‒1911
Paraphrase über einen Chor aus Händels Judas Maccabaeus // 1904
[Bearbeitung für Kammerorchester von M. Braun]
Georg Friedrich Händel
Konzert für Harfe und Orchester B-Dur HWV 294 // 1736
Konzert für Orgel und Orchester F-Dur HWV 293 // 1735
[Fassung für Harfe und Orchester]
// Pause //
François-Adrien Boieldieu // 1775‒1834
Konzert für Harfe und Orchester C-Dur // um 1800
Antonín Dvořák // 1841‒1904
Serenade für Streicher E-Dur op. 22 // 1875
Besetzung
Xavier de Maistre | Harfe
Festival Strings Lucerne
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 10:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung im Mittleren Saal statt.
|Dezember 2025
|So. 7. Dez. 2025
11:00 Uhr
