Das kleine Silvesterkonzert - 500 Jahre Ivica Strauss


Brucknerhaus Linz
31. Dez. 2025
Die Flying Schnörtzenbrekkers widmen sich zum Ende des Johann-Strauss-Jahres mit großer Leidenschaft dem unbekannten Superstar Ivica Strauss. Anders als sein Namensvetter wird Ivica, der von den besten Komponisten seiner Zeit mit Sicherheit der schlechteste war, in der Chronik der Strauss-Dynastie bis heute aus gutem Grund totgeschwiegen.

Und führt musikgeschichtlich bestenfalls ein Schattendasein, obwohl oder gerade weil in Wahrheit er der Komponist berühmter Melodien wie der des ›Donauwalzers‹, der Tritsch-Tratsch-Polka oder von Hulapalu war – Melodien, die ihm schamlos entwendet und von anderen berühmt gemacht wurden.

Besetzung
The Flying Schnörtzenbrekkers
Georg Breinschmid | Kontrabass
Tommaso Huber | Akkordeon
Sebastian Gürtler | Violine

Details zur Spielstätte:
Untere Donaulände 7, A-4010 Linz

Dezember 2025
Mi. 31. Dez. 2025
