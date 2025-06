Damrau, Kaufmann & Deutsch

Am 13. Oktober 1887 treffen der 23-jährige Richard Strauss und der 27-jährige Gustav Mahler in Leipzig erstmals aufeinander. Beide vereint die Leidenschaft für die Oper, das Dirigieren und nicht zuletzt für Richard Wagner. »Eine neue, sehr reizende Bekanntschaft machte ich in Herrn Mahler, der mir als höchst intelligenter Musiker u [nd] Dirigent erschien«, schreibt Strauss an Hans von Bülow.