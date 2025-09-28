Bolton & Tonkünstler-Orchester Niederösterreich - Das vollständige Bild

Bruckner starb 1896, seine letzte Symphonie blieb ein dreisätziges Fragment. Trotz allem sind vom ausstehenden Finale umfangreiche Partiturentwürfe und Skizzen erhalten. Komplizierter wurde es, da Bruckners Sterbezimmer nicht rechtzeitig versiegelt worden war und Andenkenjäger:innen sich gierig auf seine Manuskripte stürzten. Seitdem inspiriert das Bedürfnis nach einem ›vollständigen Bild‹, einer vollendeten 9. Symphonie zahlreiche Vervollständigungsversuche. Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich stellen sich der Herausforderung, Bruckners ›Bild‹ mithilfe der von Nicola Samale, Giuseppe Mazzuca, John A. Phillips und Benjamin-Gunnar Cohrs in jahrzehntelanger Arbeit vollendeten Rekonstruktion in voller Farbenpracht zum Klingen zu bringen.
Programm
Anton Bruckner // 1824–1896
Symphonie Nr. 9 d-Moll WAB 109 // 1887–94
Viersätzige Fassung mit der Vervollständigung
des Finales von Nicola Samale, Giuseppe Mazzuca, John A. Phillips und Benjamin-Gunnar Cohrs (Fassung 2012)
Besetzung
Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
Ivor Bolton | Dirigent
Konzerteinführung
Für Konzertbesucher:innen findet um 17:15 Uhr (bei freiem Eintritt) eine Konzerteinführung statt.
|September 2025
|So. 28. Sept. 2025
18:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen