80 Jahre Bregenzer Festspiele

Zum 80-jährigen Jubiläum der Bregenzer Festspiele wird von Juni bis August 2026 eine großflächige Open-Air-Ausstellung in den Bregenzer Seeanlagen zu sehen sein: Zahlreiche Plakatwände zeigen die eindrucksvolle Geschichte der Bregenzer Festspiele mit den wichtigsten Operninszenierungen auf der Seebühne von 1946 bis heute.

Die Ausstellung lädt Einheimische und Gäste ein, entlang der 80-jährigen Geschichte der Bregenzer Seebühne in Richtung Festspielhaus zu schlendern und dabei in die visuelle Welt des Spiels auf dem See einzutauchen – frei zugänglich und eingebettet in die einzigartige Kulisse am Bodensee.