80 Jahre Bregenzer Festspiele


Bregenzer Festspiele

80 Jahre Bregenzer Festspiele

Bregenzer Seeanlagen
13. Juni bis 23. Aug. 2026
Zum 80-jährigen Jubiläum der Bregenzer Festspiele wird von Juni bis August 2026 eine großflächige Open-Air-Ausstellung in den Bregenzer Seeanlagen zu sehen sein: Zahlreiche Plakatwände zeigen die eindrucksvolle Geschichte der Bregenzer Festspiele mit den wichtigsten Operninszenierungen auf der Seebühne von 1946 bis heute.

Die Ausstellung lädt Einheimische und Gäste ein, entlang der 80-jährigen Geschichte der Bregenzer Seebühne in Richtung Festspielhaus zu schlendern und dabei in die visuelle Welt des Spiels auf dem See einzutauchen – frei zugänglich und eingebettet in die einzigartige Kulisse am Bodensee.

Details zur Spielstätte:
Bregenzer Seeanlagen
Rathausstraße 35a, A-6900 Bregenz
Im Rahmen des Festivals:
Bregenzer Festspiele

Termine: 80 Jahre Bregenzer Festspiele - Bregenzer Seeanlagen

Juni 2026
Sa. 13. Juni 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
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Juli 2026
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Do. 30. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
Fr. 31. Juli 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
August 2026
Sa. 1. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
So. 2. Aug. 2026 zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportieren
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