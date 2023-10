Jakob Fabian, Antiheld par excellence, mehr innocent bystander, Beobachter des eigenen Lebens als aktiver Teilnehmer, versucht, im Berlin der 1920er ein Leben in Würde zu führen. Seine Fixpunkte – ein halbwegs passabler Job, die enge Freundschaft zum engagierten und wohlhabenden Stefan Labude, die zärtliche Zuneigung zur alternden Mutter, sein eigener moralischer Anspruch – halten ihn zusammen und aufrecht.

Die Begegnung mit der schönen jungen Cornelia, die erwachende Liebe zwischen ihnen, lässt ihn an die Zukunft glauben, an die Möglichkeit einer eigenen Familie, gesellschaftlicher Teilhabe und Wirksamkeit. Nur ist es leider keine gute Zeit für Hoffnungen und Ideale …

Erich Kästner

Inszenierung: Max Merker

Erich Kästner lässt seinen Fabian durch die roaring twenties taumeln, mit Labude durch Nachtclubs und Varietés ziehen und in aufregend-verruchte Kunst- und Halbwelten geraten – eine Steilvorlage für die Meister des physical theatre, Max Merker und Aaron Hitz, die am Landestheater zuletzt wieder mit KAFKA IN FARBE ihr Händchen für absurde und tiefgründige Komik bewiesen haben.

In Koproduktion mit dem TOBS Theater Biel Solothurn

Matineegespräch

Sonntag, 08.10.2023, 11.00 Uhr - Eintritt Frei

Publikums­gespräch

Mittwoch, 18.10.2023, 21.30 Uhr - Eintritt Frei

