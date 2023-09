DU MUSST DICH ENTSCHEIDEN! Die Gameshow für Österreich

Eins, zwei oder drei. Kay Voges‘ Inszenierung präsentiert die großen philosophischen Streitfragen der Zeit von Adorno bis Spivak als ebenso charmant-schrille wie unterhaltsame Satire auf die großen Samstagabend-TV-Unterhaltungsshows – inklusive musikalischer Showacts, Kamerakind und voller skurriler Charaktere und Referenzen auf die jüngere Geschichte der Populärkultur. Mit Musik und vielen schrägen Figuren!

Uraufführung

von Johan Frederik Hartle, Kay Voges und Ensemble / Mitarbeit Text: Alexander Kerlin

Hinweis: Das Publikum kann per Smartphone an der Gameshow teilnehmen. Bitte bringen Sie ihr Smartphone mit zur Vorstellung.

Heute geht’s um Sie, denn bei dieser TV-Show zur Primetime stimmt das Publikum ab über die wichtigsten Fragen der Epoche! Moral, Politik, Religion. Aber Obacht: Unentschieden war gestern, nur wer sich festlegt, gewinnt. Aber sind die Kandidaten und Kandidatinnen auch mehrheitsfähig? Spüren sie das Publikum? Und entscheiden sie schnell genug? Zögern und Zaudern, Ambivalenzen und Kompromisse – das ist für Wappler und Schattenparker. Denn bei DU MUSST DICH ENTSCHEIDEN! siegt das geschärfte Bewusstsein: Ob Sie stehen, wo die Mehrheit steht, sehen Sie, wenn das Licht angeht!

Besetzung

mit Kaoko Amano

Andreas Beck

Paula Carbonell Spörk

Elias Eilinghoff

Hardy Emilian Jürgens

Hasti Molavian

Fabian Reichenbach

Anna Rieser

Claudia Sabitzer

Uwe Schmieder

Christoph Schüchner

Günther Wiederschwinger

Anke Zillich

Live-DJ Fiete Wachholtz

Live-Video Max Hammel

Live-Kamera Georg Vogler

Live-Schnitt Lisa Rodlauer

Regie - Kay Voges

Bühne - Michael Sieberock-Serafimowitsch

Kostüm - Mona Ulrich

Komposition - Fiete Wachholtz, Finck von Finckenstein

Video - Art Max Hammel

Lightdesign - Voxi Bärenklau

Dramaturgie - Alexander Kerlin, Henning Nass

Das sagt die Kritik*

„Eine mitreißende TV-Show, voller exzellenter Musik und moralischer Dilemmata. Michelle Pelosi und Tommy McDonald moderieren hervorragend. Ein Beweis, dass Genuss inmitten der nervenzerreißenden Identitätsdebatten noch möglich ist. Unterhaltung und ästhetische Erziehung müssen sich nicht ausschließen. Bravo!“ (www.tele.at).

„Die Kultur stinkt; weil ihr Palast, wie es an einer großartigen Stelle von Brecht heißt, gebaut ist aus Hundsscheiße. Peking Oper, Moskauer Schauprozesse, Sisi und Franz, Lorenz Büffel, Gayatri Spivak – ernsthaft, Leute?“ (Süddeutsche Zeitung)

„Verspielt, geistreich, unterhaltend. Das ist Fernsehen für das 21. Jahrhundert.“ (Kurier)

„Aus der Loge der Kritik wird Adorno rezitiert, während auf der Vorbühne eine Stimmung herrscht wie am Ballermann. Der große Moral-Philosoph dreht sich im Grabe um. Ich verstehe nichts! Note sechs.“ (Online Merker)

„Vor welchen Herausforderungen zeitgenössische Ethik steht, wird auch der letzten Zuschauer*in klar, wenn es in Frage 9 um den Umgang mit China geht. Es gibt keine guten Entscheidungen mehr, nur weniger schlechte. Das ist spannend vorgeführt, da verzeiht man auch die ganze Popkultur.“ (Abenteuer Philosophie)

Und das sagen die Macher*innen

„Wir wollen den Dialog – wo Du auch her bist, wo Du auch hinwillst. Wir testen deine Moral. Diese Show ist ein Thermometer im Oasch der Spektakelgesellschaft, und ich meine das ganz positiv. Wir müssen nicht in allem einig sein. Zu Dissonanzen – kann man auch tanzen. Ich verteile gerne Streicheleinheiten, am liebsten unter erhitzten Gemütern.“ (Harry Weinlein, Produzent)

„Ich war zunächst unsicher, ob ich DU MUSST DICH ENTSCHEIDEN! wirklich moderieren soll. Ob das wohl alles korrekt ist, moralisch gesehen? Aber dann dachte ich, ich muss jetzt ein Vorbild im Fernsehen sein für alle, die wie ich Opfer von Ageism geworden sind. Und mir fiel der gute alte Schiller ein, der das Konzept von Harry (Weinlein, Anm. d. Redaktion) auf den Punkt bringt: ‚Es gibt keinen Weg, den sinnlichen Menschen vernünftig zu machen, als dass man denselben zuvor ästhetisch macht.‘ Da war ich dann restlos überzeugt.“ (Michelle Pelosi, Moderatorin)

„Hunderte Menschen, ein Gemüt, eine Stimme. Wie im Rausch. Stimmen wir ab, werden wir uns einig, heilen wir unsere Wunden. Lernen wir, uns zu ertragen, die Geschichte hinter uns zu lassen! Rücken wir zusammen, obwohl die Menschen, wie schon Schopenhauer wusste, Stachelschweine sind, die kuscheln wollen.“ (Tommy McDonald, Moderator)

*Fake oder kein Fake? Du musst dich entscheiden!