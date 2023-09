Genussreise im Museum - Sterzstunden

Prinzerlsterz? Brennsterz? Bohnensterz? Mit Kaffee, Schwammerlsuppe oder doch mit Buttermilch? So einfach das Grundrezept auch erscheinen mag, so viele unterschiedliche Varianten gibt es davon! In welcher Form auch immer, satt wird man auf jeden Fall. Galt Sterz lange Zeit als Essen der armen Leute, erfreut er sich heute in der traditionell-modernen Küche großer Beliebtheit.