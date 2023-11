„Wenn sie doch nur jemand anderes wäre, wäre alles anders. Dann wüsste sie, wer sie wäre. Alle wissen doch, wer sie sind“, denkt Emma. Wäre sie vielleicht glücklicher als Hip-Hopperin? Als Boxerin oder Lederjackenträgerin? In all der persönlichen Verwirrung soll sie auch noch ihre streitenden Eltern aushalten, die plötzlich nur noch über Geld sprechen. Und auch Emmas Mitschüler Emil muss sich mit einem anderen, neuen Ich auseinandersetzen. Seine Mutter hat sich hochverschuldet.

Der Gerichtsvollzieher hat all seine Sachen mitgenommen. Emil bemerkt nun, wie seine Freunde ihn anders behandeln. Er, der vorher immer das neueste iPhone und die teuersten Sneaker hatte, ist in den Augen der anderen ein Niemand geworden. Was tun? Abhauen! Aber wohin?

Deutschsprachige Erstaufführung

Julie Maj Jakobsen aus dem Dänischen von Franziska Koller

Julie Maj Jakobsens Jugendstück ABGEFUCKT begleitet die Schüler*innen Emil und Emma auf der schwierigen Suche nach sich selbst, in der sich ihre Wege immer wieder kreuzen. Gleichzeitig zeigt Jakobsen den Kampf gegen den sozialen Abstieg, in dem sich Emmas und Emils Eltern befinden. Schonungslos, humorvoll und einfühlsam wechselt das Stück zwischen Eltern- und Sohn-/Tochterperspektive und zeigt, was passiert, wenn auf einmal kein Geld mehr da ist.

Besetzung

Regie - Tobias Georg Jagdhuhn

Bühne - Julius Leon Seiler

Kostüme - Maria-Lena Poindl

Musik - Gabriel Wörfel

Dramaturgie - Christina Schlögl

Emil, Ulrich/Vater von Emma - Edward Lischka

Emma, Anna/Mutter von Emma - Laetitia Toursarkissian