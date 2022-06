Die gefesselte Phantasie!

Original-Zauberspiel in zwei Aufzügen von Ferdinand Raimund - 1828 wurde Die gefesselte Phantasie als viertes von insgesamt acht Werken des erfolgreichen Dichters Ferdinand Raimund im Theater in der Leopoldstadt in Wien uraufgeführt. Die Dichtkunst steht im Fokus des Stückes – in Raimunds unverkennbarem Stil, verpackt in einem auch heute noch gültigen Text mit Gedichten und Liedern mit humorvollen wie auch ernsten Anklängen.

Das Stück spielt auf der Halbinsel Flora, wo Königin Hermione herrscht und die Bewohner Dichter sind. Zwei Zauberschwestern stören den Frieden und nehmen die Phantasie gefangen, um Hermione daran zu hindern, den Königssohn Amphio zu heiraten. Mit Jupiters Hilfe gelingt es, die Phantasie zu befreien und das Liebespaar wieder zu vereinen. MITWIRKENDE Robert Bartl, Larissa Fuchs, Tini Kainrath, Michaela Klamminger, Johannes Krisch, Tobias Reinthaller, Alexander Strömer, Eduard Wildner REGIE & AUSSTATTUNG Achim Freyer

KÜNSTLERISCHER LEITER Johannes Krisch