Hauptfigur des Stückes ist die junge Magd Fanni, deren katholisch geprägtes Leben durch die Begegnung mit der rätselhaften Sara eine Wende nimmt. Begeistert von deren sozialistischen Ideen begibt sich Fanni in die Hauptstadt Wien, erlebt die Errungenschaften der Arbeiterbewegung und wird zugleich Zeugin, wie die Schattendorfer Urteile das Ende der Ersten Republik einläuten.

Thomas Arzt

Uraufführung

In diesem Auftragswerk für das Theater in der Josefstadt entwirft der Dramatiker Thomas Arzt ein gleichermaßen blutiges wie poetisches Bild der österreichischen Zwischenkriegszeit.

Eindringlich erzählt Thomas Arzt in Leben und Sterben in Wien von der Radikalisierung einer Gesellschaft, dem Zerbrechen jeglicher Solidarität und vom sprachlichen Nährboden für Faschismus und Nationalsozialismus. Über ein Dutzend Figuren ruft er dafür auf den Plan, lässt sie in Liedern aus der Handlung heraustreten und spinnt dennoch ein feinteiliges Netz rund um die "völlig frei erfundene" Geschichte einer Frau, die sich von ihren Wurzeln emanzipiert.

Um’s Eck hinterm Rathaus

Das Pflaster voll Blut.

Und drin in dem Blut

Die Arbeiterwut.

Es ritt dort hinterm Rathaus

Die Staatspolizei.

Sie ritten mit Waffen

Und mit Kugeln aus Blei.

Und es schoss hinterm Rathaus

Die Staatspolizei

Auf die flüchtende Horde.

94 Morde.

Besetzung

Regie - Herbert Föttinger

Bühnenbild - Markus Schmidl, Bernhard Antl

Kostüme - Birgit Hutter

Musik - Matthias Jakisic

Choreografie - Daniela Mühlbauer

Dramaturgie - Matthias Asboth

Licht - Manfred Grohs

Fanni - Katharina Klar

Sara, Schutzbündlerin - Johanna Mahaffy

Hans, Heimwehrler - Jakob Elsenwenger

Sepp, Großbauer / Der Priester - Robert Joseph Bartl

Die Alte, dessen Mutter - Lore Stefanek

Otto, Sozialist - Roman Schmelzer

Fritz, Student - Nils Arztmann

Rosl, Arbeiterin - Michaela Klamminger

Petrow, Kleinkrimineller - Thomas Frank

Direktor, Theaterunternehmer - Günter Franzmeier

Gräfin, Altmonarchistin - Ulli Maier

Inninger, Staatspolizei - Joseph Lorenz