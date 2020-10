Eine Eifersuchtslitanei mit offenem Ausgang - eine Stückentwicklung von YZMA - Uraufführung - Eigenproduktion. Willkommen im Land der Neurosen. Klima: depressiv. Gesprächskultur: Untergriff. Ist das hier noch diesseits des Lustprinzips? Die eifersüchtige Existenz ist eng und klein.

YZMA ist zurück und steigt hinab zu den niedersten Gefühlsebenen. Minderwertigkeitskomplexe, Opferthesen und Verlustangst um Privilegien werden geschreddert und zu einem Antimythos verkorkst: Wilde Treue gegen Gleichgültigkeit! Schwisternschaft gegen Besitzanspruch! Beschwörungspraxis gegen Verschwörungstheorien!

In einer Zeit in der die europäische Solidarität in ihrer Nonexistenz entlarvt ist, geht es den Hemmschwellen an den Kragen: Was hält uns zurück?

STARKE GEFÜHLE ist eine Hymne an die Hingabe. Ein geflüstertes Bekenntnis zur Bindung inmitten des Gebrülls der Egomanen.

Regie: Milena Michalek

Produktion, Dramaturgie: Karl Börner

Bühne: Gabriel Schnetzer

Kostüme: Noushin Redjaian

Es spielen: Florian Haslinger, Johanna Wolff, N.N.

Text: Milena Michalek & Ensemble

Rechte bei YZMA Theaterkollektiv