Online-Streaming "Der Anfang, das Ende."

Uraufführung und Eigenproduktion Theater Drachengasse. Wenn mit dem Vater nicht mehr auf Urlaub gefahren werden kann und die Mutter nach 40 Jahren wieder mit Genuss zu rauchen beginnt. Wenn die eine schneeweiß strahlend am Segelboot die perfekten Zähne zeigt und der andere seine nicht mehr findet und jemand anderer es hoffentlich tut.

Dann sind wir angekommen beim Altwerden, beim reich und schön Altwerden oder beim Altwerden, das keiner sehen will. Es ist zu befürchten, dass diese Angelegenheit in der einen oder anderen Form früher oder später alle betreffen wird. Der eine wird Entscheidungs-möglichkeiten haben. Für die andere wird entschieden werden. Die eine kann sich auf der Höhe des Lebens konservieren. Und für den anderen tritt das Kleingedruckte in Kraft, das niemand lesen will.

Regie: Franz-Xaver Mayr, Korbinian Schmidt

Dramaturgie: Moritz von Schurer

Bühne, Kostüme: Korbinian Schmidt

Komposition: Matija Schellander

Video: Pia Wolkenstein

Maske: Inge Schra

Regieassistenz: Sarah Maringer

Ausstattungsassistenz: Verena Geier

Es spielen: Nehle Breer, Johannes Meier, Moritz von Schurer, Stefan Stern

Rechte bei Franz-Xaver Mayr