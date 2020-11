Hermann Langbein, Widerstandskämpfer, Auschwitz-Überlebender, Autor. Daniel Langbein, Schauspieler. Großvater und Enkel begegnen sich, und das Publikum wird Zeuge, wie sich Zeitschichten übereinanderlegen und Spuren der Vergangenheit im Hier und Jetzt der Aufführung sichtbar werden.

Daniel Langbeins Solo Lebenslang entstand 2017 am tjg. theater junge generation in Dresden, es ist seine zweite Arbeit in der er sich mit dem Nachlass seines Großvaters auseinandersetzt.

Im Anschluss an die fünfzehnminütige Performance findet ein moderiertes Nachgespräch mit Daniel Langbein statt.

Moderatorinnen:

Dr. in Helga Amesberger, Sozialwissenschafterin, Institut für Konfliktforschung, Expertin zum Frauen-KZ Ravensbrück

Dr. in Brigitte Halbmayr, Sozialwissenschafterin, Institut für Konfliktforschung,

Hermann Langbein-Biografin

Konzept, Regie, Schauspiel: Daniel Langbein

Kostüm: Ulrike Kunze

Bewegungscoaching: Anna Maria Damm

Dramaturgie: Kathi Loch

Künstlerische Mitarbeit: Nils Zapfe