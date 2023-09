Glückskind

Wie geht man damit um, wenn nichts so aufgeht, wie man es sich vorgestellt hat? Ist die Befreiung von den eigenen Wurzeln und der zugeschriebenen, vererbten Geschichte möglich, und wenn nicht, kann man diese Geschichte umschreiben? Kann man Narrative von Familie und Herkunft auch anders erzählen? Wie geht eine junge Frau mit Misserfolgen und Abweisungen um, warum kann sie sich dennoch stets von Neuem motivieren? Braucht es erst einen Moment der Erleuchtung in der Isolation des Corona-Lockdowns, um sich selbst neu zu erfinden? Traum und Wirklichkeit müssen doch nicht immer so weit auseinanderklaffen?