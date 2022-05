Ein fünfköpfiges Forschungsteam erforscht auf einer Expedition Mikroben in der Tiefsee, um Erkenntnisse über den Klimawandel zu gewinnen. Bei der herausfordernden Forschung wird das Team aus Forschungsleiterin, emeritiertem Professor, ehrgeiziger Doktorandin, Studentin und Labortechniker von einer Journalistin begleitet. Aber es kommt zu Zwischenfällen. Die Kühlung der Proben setzt aus, das Lab Buch verschwindet. Ist es Sabotage, versucht jemand die Forschungsergebnisse zu manipulieren oder sich gar unter den Nagel zu reißen?

Unter der Oberfläche einer Whodunit-Struktur, die in mehreren Möglichkeiten mit den dazugehörigen menschlichen Beziehungsstrukturen durchgespielt wird, verhandelt Ulrike Syha in Das Institut die Bedingungen von Forschung in einer zunehmend durch Konkurrenzdruck, Ökonomisierung und Ergebnisorientierung bestimmten Wissenschaftswelt. Als Gegenpol stehen diesen Bedingungen Idealismus, die Faszination der Forschung, die Komplexität der Tiefsee und der Wunsch mehr über sie zu verstehen, entgegen. Finden wir die Antworten, die wir suchen?

Das Stück entstand im Rahmen von Fiction meets Science des Hanse Wissenschaftskollegs.

Regie: Sandra Schüddekopf

Rechte bei Rowohlt Theaterverlag