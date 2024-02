Es ist die inspirierende Geschichte dreier außergewöhnlicher Frauen, die die Grenzen ihrer Zeit sprengten und die Welt nachhaltig prägten: die zweifache Nobelpreisträgerin und Entdeckerin der Radioaktivität Marie Curie (1867-1934), die in Wien geborene Atomphysikerin Lise Meitner (1878-1968), die lange Zeit in Deutschland forschte und 1938 nach Schweden emigrieren musste und die Wiener Hollywood-Schauspielerin Hedy Lamarr (1914-2000) mit der Entwicklung des Frequenzsprungverfahrens.

Drei Frauen, die für wissenschaftliche Brillanz, Mut und Durchsetzungskraft stehen. Ihre Faszination für Wissenschaft und Technik, ihre Ausdauer und Hartnäckigkeit bei der Überwindung von Schwierigkeiten sowie persönliche Lebensentscheidungen stehen im Zentrum des Stücks.

10-Jahres-Jubiläum der Erfolgsproduktion!

Als Wissenschaftlerin steht man vor den Geheimnissen der Natur mit der gleichen Andacht wie ein Kind vor einem schönen Märchen. Marie Curie

Eine Koproduktion mit portraittheater

Bar&Co

Seit der Premiere von Curie_Meitner_Lamarr_unteilbar 2014 im Theater Drachengasse war portraittheater damit weltweit auf Tournee und hat auf Deutsch oder Englisch u. a. in den USA, in Australien, Deutschland, Iran, Schweden, Spanien, Tunesien und der Ukraine gespielt. Nach rund 90 Aufführungen kehrt die Erfolgsproduktion zum Jubiläum an den Ausgangspunkt ins Theater Drachengasse zurück.

Text, Produktion: Sandra Schüddekopf, Anita Zieher, mit Originalzitaten von Marie Curie, Lise Meitner, Hedy Lamarr

Regie: Sandra Schüddekopf

Bühnenkonzept: Eva-Maria Schwenkel

Kostüme: Elke Gattinger

Musik: Rupert Derschmidt

Videos: Maria Weber

Mädchen in Videos: Johanna Braendle, Carla Götze, Marielies Willensdorfer

Es spielt: Anita Zieher