Business Theater zu Gast im Theater Drachengasse Begegnungs-Stück

In diesem „Begegnungs-Stück“ treffen Lebende-, Verstorbene-, Plüsch-, Zeichentrick-, und literarische Persönlichkeiten, in außergewöhnlichem Ambiente, aufeinander. Jeweils zwei dieser Persönlichkeiten stellen sich, in Dialogform, spannenden, heiteren, aber auch ernsten Aufgaben.